Domingos Sávio após eleito senador: ‘Não dá pra prometer mil coisas’

O atual deputado federal Domingos Sávio (PL) comentou sobre sua eleição ao Senado por Minas Gerais e defendeu uma “faxina” na política brasileira. Segundo ele, não há como “prometer mil obras, mil coisas” enquanto, na visão dele, há a efetivação de uma justiça de perseguição.

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Com 97,98% das urnas de Minas Gerais apuradas, Domingos já havia conquistado 4.897.868 de votos, totalizando 24,35% dos votos, garantindo a ocupação da primeira cadeira ao Senado pelo estado. A segunda cadeira foi conquistada pela ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT).

Em coletiva de imprensa, ao lado do governador eleito Cleitinho (Republicanos), o atual deputado federal afirmou que não é possível que ele prometa muitas coisas enquanto, na visão dele, “o país está mergulhado na corrupção, com a Suprema Corte desse país tendo ministros envolvidos com o crime”.

Domingos defendeu que seja feita uma “faxina”, com uma justiça “para todos”, sem que haja perseguição: “É você, de fato, dizer pra esse país que nós somos um povo que acreditamos sim na justiça, mas a justiça tem que ser pra todos. E, a partir dali, trabalhar com o governador Cleitinho, trabalhar com todos, sem nenhuma perseguição, sem nenhum revanchismo, mas fazendo com que a lei seja, de fato, para todos, e não perseguição de alguns, como tem sido nesse momento”.

Ele agradeceu os votos e enalteceu o apoio de Cleitinho. “Primeiro, agradecer a Deus. Agradecer ao povo mineiro. Agradecer a pessoas como o Cleitinho que faz a política com simplicidade, mas com sinceridade”, afirmou.

O político também defendeu a união pela eleição de Flávio Bolsonaro (PL), “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tenta a Presidência da República. “Vamos arregaçar a manga pra eleger Flávio Bolsonaro presidente. Não há dúvida sobre isso, e olha que todo mundo falava que o primeiro turno tava com o Lula na frente. Eu ainda tenho esperança, hein, de ganhar o primeiro turno”, garantiu.



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Pouco depois da coletiva, a apuração indicou a disputa de segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).