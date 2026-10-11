Ato pró-Lula em São Paulo reúne multidão na Avenida Paulista

Na manhã deste domingo (11/10), uma multidão se reuniu em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Além de Lula, estavam no protesto aliados como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a deputada Erika Hilton (PSOL) e os governadores reeleitos, Elmano de Freitas (PT-CE), Jerônimo Rodrigues (PT-BA) e Rafael Fonteles (PT-PI). O músico Jão e o ator Humberto Carrão também estavam entre as lideranças presentes.

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O ato, que teve concentração às 11h, ocupou as seis faixas da Avenida Paulista, além de uma extensão de sete quarteirões. Em seu discurso, o presidente e candidato à reeleição fez um apelo para que mais pessoas vão às urnas no segundo turno, a ser realizado no próximo dia 25.

“Nós tivemos quase 30 milhões de pessoas que não foram votar. Muita gente que tem acima de 70 anos não foi votar porque a lei não exige que vote. Entre abstenção e pessoas que não foram votar, são 30 milhões. Temos a obrigação de conversar com as pessoas que acham que não têm mais direito de votar”, disse, de cima do trio elétrico.

Lula também criticou a atuação de Jair Bolsonaro, o pai de seu atual adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, durante a pandemia da COVID-19.

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“ Vocês sabem o que a família bolsonarista fez nesse país. Vocês sabem o que é um presidente rir de pessoas que estavam morrendo asfixiadas. Vocês viram quantos milhões de pessoas foram enterradas em sacos pretos sem poder se despedir da sua família, porque tivemos um presidente irresponsável, que duvidou da ciência, que não acreditou na medicina”, afirmou.

