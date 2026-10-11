Janones reage após canal pró-Lula ser derrubado: 'Não vão nos calar’

Após a Justiça Eleitoral determinar a derrubada do canal do WhatsApp “Exército do Lula”, o deputado federal André Janones (Rede-MG), que mobilizou o grupo, reagiu chamando a decisão de “tiro no pé” e convocando os membros a seguir defendendo o projeto.

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Janones disse que "acordou o povo" com as orientações divulgadas pelo canal, que propunha intensificar a campanha digital em favor do presidente Lula (PT), adversário de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Mais de 3 milhões de pessoas aderiram.

"Eles podem calar nosso canal, mas nossa voz, eles nunca calarão. Continuaremos unidos e vamos reeleger o presidente Lula. Eles deram um tiro no pé, porque agora não precisa de ninguém falar que o Flávio vai censurar, ele já está fazendo. Quando ele se acha presidente do Brasil, está dando uma provinha do que vem por aí se ele virar presidente", ressaltou, em um áudio encaminhado no próprio canal, antes dele ser fechado.

Flávio entrou com pedido na Justiça Eleitoral pela derrubada do canal. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques acatou, concordando que os assuntos divulgados estimulavam seguidores a reproduzir conteúdo que já foram alvo de ações no TSE, como a associação de Flávio a milícias e a suposta intenção dele de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

Janones, no entanto, nega: “Tenho 3 milhões de testemunhas de que eu não divulguei fake news aqui, não coordenei ataque a ninguém. Vocês falarão por mim, vocês serão minha voz”.

A maioria das mensagens enviadas ao grupo não entrava no mérito da eleição, mas estimulava maior engajamento e adesão ao próprio canal e a outras redes de disseminação de conteúdo lulista.

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"Foi gigante isso que a gente conseguiu. Eles não vão nos calar", celebrou Janones, que pediu para os membros não deixarem o "Exército do Lula" mesmo com a decisão judicial, na esperança de que um recurso possa reabilitar o canal.

