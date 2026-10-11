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ELEIÇÕES 2026

Lula cobra eleições 'sem interferência da Justiça' após suspensão de canal

Presidente acusou o TSE de tomar 'muitas decisões tendenciosas' contra a candidatura petista

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
11/10/2026 15:01

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Lula alerta que plano fiscal de Flávio pode atingir programas sociais
Lula aposta em mobilização digital para bater Flávio Bolsonaro no segundo turno crédito: Redes Sociais/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com revolta à determinação do ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de derrubar o canal do WhatsApp “Exército do Lula”, mantido pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

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Neste domingo (11/10), o petista participa de ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, enquanto disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL). Pouco antes dele chegar ao local, Kassio publicou a decisão que fechou o canal, que contava com mais de 3 milhões de membros.

“Eu acho um absurdo”, disse Lula, em entrevista coletiva. Ele afirmou que a equipe jurídica vai pedir explicações e disse que a Corte tem tomado “muitas decisões tendenciosas” contra a candidatura petista.

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“Nós não vamos permitir que seja fechado um canal de um deputado que está pedindo para as pessoas que querem votar em mim para participar de um canal. Não é possível que o presidente do Justiça Eleitoral não tenha um comportamento civilizado, republicano, de permitir que as eleições fluam sem interferência da Justiça”, completou.

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Kassio Nunes Marques foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020. Ao derrubar o "Exército do Lula", ele atendeu a um pedido feito pela candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

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