Michelle sobre Bolsonaro: 'A gente precisa libertar nosso capitão'

Eleita para o Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a defender a liberdade do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em um ato de campanha nesse sábado (10/10), em Formosa (GO).

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Michelle defendeu a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência como caminho para dar anistia ao esposo, preso pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Antes do início da campanha, Michelle expôs uma desavença com o enteado, mas eles posteriormente se reconciliaram.

“A gente precisa libertar o nosso capitão, que está preso injustamente. E o Senado se fortaleceu com homens e mulheres corajosas. Vamos lutar pela nossa nação no Senado”, discursou, em uma carreata.

O PL ampliou a bancada no Congresso Nacional, chegando a 28 senadores e 121 deputados. Com o fortalecimento de outros partidos de direita, a tendência é que Flávio tenha grande governabilidade se eleito, podendo propor a anistia aos condenados pela tentativa de golpe e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras pautas.

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Hoje, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar devido às condições de saúde. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por coordenar a tentativa de golpe após perder a eleição para Lula (PT).

