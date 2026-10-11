Carlos Bolsonaro relata fraqueza muscular do pai em prisão domiciliar
Senador eleito afirma que Jair Bolsonaro apresenta redução da mobilidade, perda de peso e músculos mais frágeis. Ex-presidente conversou sobre futebol e política durante visita de duas horas em Brasília
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O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou nesse sábado (10/10) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apresenta perda de peso e fraqueza muscular em razão da redução da mobilidade durante o período de prisão domiciliar. O relato foi feito após uma visita ao ex-presidente, em Brasília, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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“Infelizmente, é aquilo lá, no cárcere, ele fica com a debilitação de movimentação. Por mais que tenha um cantinho ali para ele se exercitar, definha um pouco, ele fica magro, fica com os músculos mais frágeis, uma barriga maior um pouco”, declarou Carlos.
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Segundo o senador eleito, o pai estava consciente e conversou com ele sobre diferentes assuntos, entre eles futebol e a situação política do país. O encontro durou duas horas. Carlos disse esperar que as mudanças físicas percebidas não sejam indicativas de problemas de saúde mais graves.
Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por recomendação médica, após ter sido internado para tratar uma pneumonia. Ele foi preso em 22 de novembro de 2025 e condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado relacionado aos acontecimentos de 2022.
Histórico de saúde
Desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Bolsonaro passou por 14 cirurgias. Dez delas estão diretamente relacionadas às sequelas do ferimento abdominal e às complicações decorrentes de procedimentos posteriores.
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O ex-presidente também sofre de soluço refratário, ou crônico, condição que pode provocar refluxo e levar à entrada de substâncias nas vias respiratórias.
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Flávio Bolsonaro promete libertar o pai
Também neste sábado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, afirmou que pretende receber a faixa presidencial do pai. O parlamentar promete libertar Jair Bolsonaro caso seja eleito presidente.