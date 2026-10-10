Ipespe: Flávio Bolsonaro tem 52,7% contra 47,3% de Lula no segundo turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) está na frente no segundo turno da disputa presidencial contra Lula (PT), segundo apontou a pesquisa Ipespe divulgada neste sábado (10/10).

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Flávio apareceu com 52,7% contra 47,3% do petista, que tenta a reeleição para cumprir o quarto mandato na Presidência. No primeiro turno, o candidato do PL saiu na frente com 47,03% a 45,16%, a menor diferença em uma disputa para o Executivo federal desde a redemocratização, em 1989.

A contagem do Ipespe considera os votos válidos, métrica usada na definição final da eleição que exclui da contagem votos nulos e brancos.

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Para o levantamento, foram entrevistadas digitalmente 1.500 pessoas entre os dias 6 e 8 de outubro. A margem de erro é 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos com margem de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-00933/2026.

