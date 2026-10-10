'Mentiroso contumaz', diz Padilha sobre Flávio Bolsonaro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O ministro da Saúde Alexandre Padilha afirmou neste sábado (10/10), em visita a Belo Horizonte, que o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) é "um mentiroso contumaz". Questionado sobre uma possível ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pelo caso Master, Padilha disse que as acusações de Flávio fazem parte de um "teatro" para influenciar as eleições de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A alegação ocorreu durante a visita do ministro ao CTVacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Parque Tecnológico (BH-TEC), para acompanhar o avanço das fases da vacina nacional contra a malária. Na ocasião, ele defendeu a soberania brasileira na produção dos próprios imunizantes, reforçou a importância das universidades públicas como referência em ciência e tecnologia e se posicionou contrário ao candidato do PL.

"É uma farsa montada. Fizeram um teatro, sendo que o candidato de oposição [Flávio Bolsonaro] chama o Vorcaro de irmão, pegou dinheiro dele, o visitou quando estava preso. Quem teve encontro foi ele", disse.

A fala de Padilha ocorre em meio a um atrito entre ele e o senador Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, o ministro da Saúde foi a público acusar a campanha do senador de orquestrar "uma narrativa absurda" para manipular a opinião pública e gerar ruído eleitoral no segundo turno.

A equipe do candidato, por sua vez, sustentou que as denúncias envolvendo Flávio têm espaço para questionamento. Para Padilha, essa é uma forma da oposição tirar a credibilidade do governo Lula.

"Querem inventar uma fantasia (...) Fiquei indignado com o Flávio Bolsonaro vir falar coisa de mim. Mentiroso contumaz em falar coisa sobre mim", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro concluiu o assunto alegando que, ao contrário das alegações feitas por Flávio contra ele, é o senador quem tem "mansão paga com dinheiro vivo, loja de chocolate suspeita de lavagem de dinheiro, rachadinha dentro de gabinete e conta junto de advogado que operou no esquema do INSS".