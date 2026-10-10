Vacina brasileira contra malária avança, e ministro defende ciência na UFMG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Com o avanço da Vivaxin, vacina 100% brasileira contra a malária, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou neste sábado (10/10) o CTVacinas da UFMG, em Belo Horizonte, e destacou a importância da produção nacional de imunizantes para a autonomia do país.

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De acordo com Padilha, a doença já causou um milhão de casos, mas, nos últimos anos, o número de registros e de óbitos teve uma queda expressiva. Entre a população indígena Yanomami, a redução foi de 60%. Embora a diminuição de notificações seja notória, o Brasil registrou 118.617 casos somente em 2025, o que evidencia a necessidade de fortalecer a produção de medicamentos e imunizantes.

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"A malária ainda é um problema no Brasil e no mundo, especialmente com o avanço das mudanças climáticas que tendem a expandir a doença para lugares que antes não existiam", explica o médico e ministro Alexandre Padilha.

Segundo o chefe da pasta, o avanço dos testes clínicos é importante para a vida das pessoas, pois se trata de uma vacina totalmente produzida no Brasil contra uma doença grave que também atinge outros países. A Vivaxin teve os testes em humanos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana, abrindo caminho para uma possível nova estratégia de combate à doença no futuro.

Desenvolvida pelo CTVacinas da UFMG em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e o laboratório Cristália, a vacina iniciou o estudo de fase 1 com 48 voluntários saudáveis para avaliar a segurança e a resposta imune. Se os testes avançarem com sucesso, o Ministério da Saúde projeta que o imunizante poderá ser um pilar fundamental para a meta brasileira de eliminar a transmissão local da doença até 2035.

Pesquisa e ciência brasileiras como referência

Durante a visita de Padilha ao CTVacinas, o ministro destacou, ainda, que o centro é "uma grande referência para o país" no que se refere à produção de imunizantes. Para o ministro, o avanço da Vivaxin também prepara o Brasil e garante ao país autonomia diante de possíveis pandemias futuras, uma vez que a pandemia de COVID-19 causou danos irreparáveis.

Padilha rebateu o negacionismo científico e a resistência às vacinas e afirmou acreditar na importância de investimentos expressivos em ciência e saúde:

"Ter centros como esses em universidades públicas, patentes e registros ligados a universidade pública dá mais soberania ao Brasil (...) é um avanço muito importante pois é mais uma arma contra a malária".

Segundo o fundador e coordenador do CTVacinas, Ricardo Gazzinelli, o avanço nas etapas do imunizante demonstra maior capacidade de produção fabril no país, além de assegurar o potencial de produção científica no Brasil.

"(A Vivaxin) consolida a atividade do Centro e, assim, avançamos e mostramos a capacidade da infraestrutura, além de mostrar a importância do Ministério da Saúde apoiar projetos como esses", reforça o cientista e coordenador do BH-TEC.

Gazzinelli reforça que a vacina visa ao controle e à eliminação da malária no Brasil. Os próximos passos buscam estudar a segurança, definir a dose e avaliar a capacidade de gerar resposta imune. Após a primeira e a segunda fases, ele explica, a terceira etapa pode durar de cinco a sete anos até a conclusão dos estudos.

Malária no Brasil

Ao contrário do que ocorre no continente africano, onde a doença é causada pelo parasita Plasmodium falciparum, a malária no Brasil — sobretudo na região amazônica — é causada pelo Plasmodium vivax. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas da Organização Mundial da Saúde (OMS) foram desenvolvidas para combater a malária causada pelo parasita predominante na África.

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Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, o controle da doença no país é feito por meio de diagnóstico rápido, controle de vetores e tratamento gratuito oferecido pelo SUS. Em 2026, a incorporação de novos medicamentos inovadores ajudou o Brasil a registrar quedas expressivas no número de casos.