BH: três são presos suspeitos de espancar idoso até a morte em ônibus

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão durante uma operação realizada entre quinta-feira (8/10) e sexta-feira (9/10), em Belo Horizonte. As ordens judiciais fazem parte da investigação sobre o homicídio qualificado de um idoso de 72 anos, agredido no transporte público da capital em 17 de julho deste ano.

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O caso chegou ao conhecimento das autoridades após o registro de uma ocorrência contra o idoso por suspeita de importunação sexual. No entanto, durante a investigação, a PCMG descobriu que ele havia sido vítima de linchamento.

As agressões começaram no interior de um ônibus do sistema Move e continuaram na estação Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte. O espancamento só cessou quando pessoas que passavam pelo local intervieram. Inicialmente tratada como tentativa de homicídio, a investigação passou a apurar homicídio consumado após a morte do idoso, ocorrida durante o andamento do processo.

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As diligências identificaram três homens diretamente envolvidos nas agressões. De acordo com a Polícia Civil, os elementos colhidos indicam que o crime foi praticado em concurso de pessoas, com emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Dois dos investigados já possuíam passagens e registros criminais anteriores. O terceiro usava tornozeleira eletrônica no momento do crime. A vítima não tinha histórico anterior.

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Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e a prisão preventiva dos três investigados, a PCMG busca consolidar as provas para concluir o inquérito policial e responsabilizar os envolvidos perante o Poder Judiciário.