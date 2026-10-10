MG: cão é resgatado por bombeiros após ficar preso em paredão de pedra

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma operação de resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) entre a tarde de quinta-feira (8/10) e a manhã de sexta-feira (9/10), no distrito de Ponte Alta, em Carangola, na Zona da Mata. Um cachorro que estava preso em uma pedreira de difícil acesso foi resgatado com vida após o trabalho das equipes de salvamento.

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A primeira equipe de bombeiros foi acionada na tarde de quinta-feira. Ao chegar ao local, os militares fizeram o reconhecimento do terreno e traçaram estratégias para alcançar o animal. Embora o cão tenha sido localizado rapidamente, o acesso íngreme e a falta de iluminação com a chegada da noite tornaram o resgate inviável com segurança naquele momento, levando à suspensão temporária das ações.

Na manhã de sexta-feira (9/10), uma segunda equipe assumiu a missão e retornou à pedreira. Utilizando a trilha mapeada no dia anterior, os bombeiros avançaram pela vegetação e conseguiram localizar novamente o cão.

Com o uso de equipamentos específicos e técnicas de salvamento em altura, a equipe acessou o ponto onde o animal se encontrava e realizou o resgate com sucesso, retirando-o em segurança.

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Após o resgate, o cachorro ficou sob os cuidados provisórios de um morador da região, que já havia auxiliado as equipes ao indicar o local aproximado do animal. A medida busca garantir alimentação e proteção ao cão enquanto se tenta localizar seu tutor.