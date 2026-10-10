Calorão em BH: confira a previsão do tempo para este sábado (10/10)

A capital mineira deve enfrentar um sábado (10/10) de calor e tempo seco. Segundo a Defesa Civil municipal, Belo Horizonte está sob alerta de onda de calor e baixa umidade do ar pelos próximos dias.

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De acordo com o órgão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima estimada em 34°C.

A Defesa Civil informou que os termômetros podem subir ao longo do dia, enquanto a umidade do ar diminui durante a tarde. O comunicado também não descarta a possibilidade de chuvas rápidas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a partir do fim da tarde.

Quente e seco

Nessa sexta-feira (9/10), o órgão emitiu alertas de baixa umidade do ar e onda de calor, ambos válidos até a próxima quinta-feira (15/10). Durante o período, uma massa de ar seco deve manter os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% durante as tardes. A Defesa Civil recomenda redobrar os cuidados com a hidratação.

Recomendações para o tempo seco

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

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Cuidados para a onda de calor

* Prefira alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras, legumes e saladas.

* Evite refeições pesadas, frituras, e o consumo de bebidas alcoólicas e excesso de cafeína.

* Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

* Utilize roupas leves e claras, chapéu ou boné, óculos de sol e aplique protetor solar.

* Mantenha os ambientes ventilados e, se possível, umidifique o ar com umidificadores ou recipientes com água, inclusive durante a noite.

* Evite atividades físicas intensas e reduza esforços nos horários mais quentes do dia.

* Evite banhos muito quentes para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, utilize hidratante.

* Dê atenção especial a crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e animais de estimação. Ofereça água com frequência e nunca os deixe dentro de veículos estacionados, mesmo que por poucos minutos.

* Em caso de sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça intensa, náuseas ou dificuldade para respirar, procure atendimento médico.

* Não provoque queimadas em lotes vagos, áreas de vegetação ou florestas (retirar). Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).