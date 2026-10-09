Quem são os três policiais mortos em acidente aéreo no Vale do Aço

Sofia Maia e Bruno Barros



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Três oficiais da Polícia Militar (PMMG) morreram nesta sexta-feira em um acidente aéreo envolvendo o avião de pequeno porte Pégasus 17, da corporação, em Santana do Paraíso, a 15km de Ipatinga, no Vale do Aço. A informação foi confirmada pela própria PM, que lamentou as mortes. A ocorrência foi registrada na altura do km 43 da BR-458, em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.



Em coletiva de imprensa, o coronel Flávio Santiago, diretor de comunicação organizacional da PM, informou que os oficiais foram identificados como o tenente-coronel Luis Silvestre, comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (ComAvE); a 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende; e a 1ª tenente Alice Almeida.

Segundo nota do Governo de Minas, no momento da queda da aeronave eles estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

Silvestre integrava os quadros da Polícia Militar há mais de 20 anos e era o instrutor mais capacitado da corporação, com mais de 5 mil horas e voo, segundo o coronel Santiago. Natural de Belo Horizonte, ele tinha 49 anos e deixou a esposa e três filhos.

Ainda segundo o diretor de comunicação, a tenente Gabriel Emília, também natural de Belo Horizonte, tinha, em média, 300 horas de voo e foi a primeira piloto mulher habilitada de aeronave de asa fixa do ComAvE. A policial, de 35 anos, havia retornado da licença-maternidade recentemente. Deixou o marido e dois filhos pequenos. Já a tenente Alice, do Sul de Minas, também acumulava cerca de 300 horas de voo. Tinha 34 anos.

A QUEDA

A PM informou, durante a coletiva de imprensa, que o Pégasus 17, um bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 dessa sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do km 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.



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No comunicado, o Governo manifestou profundo pesar pela morte dos três policiais militares e decretou luto oficial de três dias em todo o estado.