Aeroporto da Pampulha: a história do primeiro grande aeroporto de Belo Horizonte

Quem atravessa a barragem da Pampulha tem a opção de ver dois importantes marcos na história de Belo Horizonte: a lagoa e o Aeroporto da Pampulha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Inaugurado em 1933, o Aeroporto da Pampulha atendeu aos voos do Correio Aéreo Militar na Linha de São Francisco, rota que ligava o Rio de Janeiro a Fortaleza. Na época denominado Destacamento de Aviação, o local passou a integrar a aviação comercial no início da década de 1930. Em 1936, a Lei n.º 76 autorizou o Governo Mineiro a conceder à Panair do Brasil a exploração da rota entre a capital mineira e o território fluminense.

Leia Mais

Também em 1936, o terminal passou a sediar o Núcleo do 4º Regimento de Aviação, operando em pista de grama com aeronaves Waco-Cabine, Piper e Beech-Mono. No ano seguinte, ocorreu a inauguração da rota comercial com o bimotor Lockheed 10E Electra I, prefixo PP-PAS, com capacidade para dois tripulantes e seis passageiros.

Evolução da infraestrutura e recorde operacional

A Força Aérea Brasileira assumiu a gestão da estrutura em 1941, logo após a criação do Ministério da Aeronáutica. A pista original passou por ampliações sucessivas para receber aviões maiores:

em 1943, atingiu 1.500 por 45 metros, operando com modelos Curtiss-Comander, Beechcraft, Lodestar e Catalinas;

no início dos anos 1950, alcançou 1.700 metros de extensão;

em 1953, recebeu balizamento noturno.

Um novo terminal de passageiros começou a funcionar em 1954, e a Infraero incorporou o complexo em 1973. A abertura do Aeroporto Internacional de Confins em 1984 reduziu o movimento na Pampulha, que retomou o crescimento a partir de 1986 com os voos diretos ao centro e nos anos 1990 com jatos conectando a capital mineira a outros centros urbanos.

O recorde histórico ocorreu em 2002, com 3.073.976 passageiros e 88.737 pousos e decolagens. No centenário de nascimento do poeta mineiro, o espaço recebeu a denominação oficial de Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha Carlos Drummond de Andrade.

Perfil regional e concessão privada

Em 2005, o Departamento de Aviação Civil e a Infraero transferiram os voos de longa distância para Confins. A Pampulha passou a concentrar viagens para cidades mineiras e se consolidou como aeroporto regional. Na última década, o terminal recebeu nova torre de controle, revitalização de subestações e pistas de taxiway, novas torres de iluminação e adequação da sala de Serviço de Informação Aeronáutica.

O Governo Federal transferiu a operação para o Grupo CCR na 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias. Em atendimento à Resolução nº 280 da ANAC, a unidade disponibiliza representante de acessibilidade para atender ocorrências ligadas a passageiros com necessidade de assistência especial, com contato presencial ou pela Central 0800-727-4720.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria