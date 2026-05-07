Confins: maio projeta 1,1 milhão de passageiros e amplia a oferta de voos

O BH Airport, nome comercial do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), comemora os novos números relativos ao crescimento da movimentação no terminal mineiro. Segundo a empresa, a expectativa é receber 1.109.557 passageiros ao longo deste mês de maio. Na comparação com maio de 2025, o volume previsto representa uma alta de 0,4%. Em relação a 2024, o avanço é de 24,2%. Frente a 2023, o crescimento chega a 29%.

Já entre pousos e decolagens, estão previstas 9.441 movimentações de aeronaves. Esses números foram apresentados nessa quarta-feira (6/5), durante o evento BH Airport Talks Imprensa, do qual participaram jornalistas dos principais veículos de comunicação de Belo Horizonte.

Para atender à demanda do período, as companhias aéreas programaram 99 voos extras, com reforço principalmente para Parauapebas (PA), Campinas (SP), Maceió (AL), Porto Seguro (BA), Florianópolis (SC), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ). Parte desse fluxo foi concentrada entre os dias 30 de abril e 4 de maio, intervalo em que o BH Airport recebeu mais de 210 mil passageiros no período que compreende o feriado de 1º de maio. O maior movimento foi registrado na segunda-feira, dia 4, quando aproximadamente 50 mil viajantes circularam pelo terminal.

Outra boa notícia é que o BH Airport assumiu a liderança do ranking de destinos domésticos atendidos por aeroportos brasileiros. Com 62 rotas nacionais, Confins superou Viracopos (Campinas), com 59, e Guarulhos (São Paulo), com 58. O quarto lugar foi do Galeão (Rio de Janeiro), com 42, seguido de Brasília (Distrito Federal), com 38. O resultado reflete a ampliação da malha aérea e posiciona Minas Gerais de forma ainda mais competitiva na conexão entre turismo, negócios e desenvolvimento regional.

O primeiro lugar no ranking de destinos domésticos ocorre em um momento de ampliação da conectividade em mercados estratégicos. Entre as novidades da malha está a ligação inédita entre o BH Airport e Lençóis, na Bahia, principal porta de entrada da Chapada Diamantina. A operação da Azul começa em junho, com passagens já disponíveis nos canais de venda da companhia. Os voos serão realizados em aeronaves ATR, com capacidade para 70 passageiros, com partidas de Confins às quintas-feiras, às 8h20, e retorno de Lençóis aos domingos, às 13h25. Sem escalas, o trajeto terá duração média de duas horas e 10 minutos.

No centro da Bahia, a Chapada Diamantina reúne alguns dos principais roteiros de turismo de natureza do país, com trilhas, cachoeiras, grutas e mirantes distribuídos por uma área de grande diversidade paisagística. A malha regional também será ampliada com a retomada da rota entre Belo Horizonte e Diamantina, prevista para agosto. A operação será feita pela Azul Conecta, com três frequências semanais em cada sentido, em aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros.

Com a nova rota, o BH Airport passa a conectar 14 destinos regionais no estado. Patrimônio Cultural da Humanidade, Diamantina é um dos principais destinos históricos de Minas Gerais. Em maio, o BH Airport mantém os voos internacionais diretos para Lisboa (Portugal), Orlando (EUA), Cidade do Panamá (Panamá), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai). No mercado doméstico, a operação neste mês inclui reforço na rota da Azul para Fortaleza, que passa de duas para três partidas por dia.

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“Assumir a liderança nacional em destinos domésticos é resultado de um trabalho contínuo de desenvolvimento de malha, articulação com as companhias aéreas e leitura consistente da demanda. Esse movimento amplia a conectividade de Minas Gerais, fortalece a posição do BH Airport no ecossistema da aviação brasileira e cria condições mais favoráveis para a circulação de pessoas, para o turismo e para a atividade econômica em diferentes regiões”, avalia o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

