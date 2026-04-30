Viajar pelo Brasil ou exterior: o guia para decidir sua próxima viagem

A dúvida entre explorar as maravilhas do Brasil ou se aventurar por terras estrangeiras é comum no planejamento das férias. Ambas as opções oferecem experiências únicas, mas envolvem custos, desafios e preparativos distintos. Para ajudar na sua escolha, analisamos os principais pontos que você deve considerar.

Custos: o fator decisivo

Viajar pelo Brasil elimina gastos com câmbio e passaporte, o que pode representar uma economia inicial. Passagens aéreas domésticas, quando compradas com antecedência, e a possibilidade de viajar de carro ou ônibus tornam muitos destinos nacionais mais acessíveis. No entanto, é um erro pensar que viajar internamente é sempre mais barato. Alguns roteiros famosos no Brasil, como Fernando de Noronha ou os Lençóis Maranhenses em alta temporada, podem ter preços equivalentes aos de destinos internacionais mais acessíveis, como Peru, Colômbia e México.

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Experiências culturais: perto ou longe de casa?

Para destinos no exterior, o principal fator é a taxa de câmbio. Em abril de 2026, por exemplo, o dólar está cotado em torno de R$ 5,22 e o euro em R$ 6,19, o que encarece despesas com hospedagem, alimentação e passeios. Além disso, os custos com passagens aéreas internacionais costumam ser mais elevados. Um planejamento financeiro detalhado e a escolha de países com moeda desvalorizada em relação ao real são essenciais para viabilizar a viagem.

O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma diversidade cultural, gastronômica e natural imensa. Viajar internamente permite conhecer de perto os diferentes sotaques, tradições e paisagens que formam a identidade nacional, desde as praias do Nordeste até as montanhas do Sul. A familiaridade com o idioma e os costumes facilita a locomoção e a interação.

Já uma viagem internacional proporciona uma imersão completa em novas culturas. A oportunidade de praticar outro idioma, experimentar culinárias exóticas e vivenciar costumes diferentes é um dos maiores atrativos. Essa experiência amplia horizontes e oferece um aprendizado que vai além do turismo, promovendo um grande desenvolvimento pessoal.

Burocracia: passaporte, visto e planejamento

Neste quesito, o Brasil leva grande vantagem. Para viajar pelo território nacional, basta um documento de identificação com foto, como o RG. A ausência de trâmites burocráticos torna o planejamento mais simples e rápido, permitindo até mesmo viagens de última hora.

Para o exterior, o processo é mais complexo. A maioria dos países exige um passaporte válido, e muitos solicitam vistos de entrada, que podem ter processos de aplicação demorados e custosos. Além disso, é preciso contratar um seguro-viagem e, dependendo do destino, apresentar certificados de vacinação. Vale lembrar que para diversos países da América do Sul, membros do Mercosul, o passaporte é dispensável, sendo possível viajar apenas com o documento de identidade (RG) atualizado.

A escolha ideal, portanto, não existe de forma universal. Ela depende do seu orçamento, do tempo disponível para planejamento, do tipo de experiência que você busca e do seu espírito de aventura. Coloque todos os fatores na balança para decidir qual destino carimbará seu passaporte, ou apenas seu mapa do Brasil, na próxima viagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.