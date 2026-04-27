Viajando para o exterior? 7 documentos para não passar perrengue na volta

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Voltar de uma viagem internacional deveria ser um momento de alívio, mas a falta de um documento pode transformar o retorno ao Brasil em um verdadeiro pesadelo. Situações em que viajantes ficam retidos em aeroportos por falta de documentação não são raras e acendem um alerta sobre a importância de estar com toda a papelada em ordem para evitar problemas na imigração.

Organizar os comprovantes corretos é um passo essencial do planejamento de qualquer viagem. Embora o passaporte seja o item mais lembrado, autoridades de imigração e companhias aéreas podem exigir outros papéis que comprovem seu vínculo com o país e a regularidade da sua situação. Ter tudo à mão agiliza o processo e garante uma chegada tranquila.

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Documentos essenciais para a volta ao Brasil

Para não passar por imprevistos na alfândega ou no balcão de imigração, confira a lista de documentos que você precisa ter antes de embarcar de volta para casa.

Passaporte válido: é o principal documento de identificação em voos internacionais. Verifique se ele não está vencido. Se possui a validade mínima exigida por eventuais países de conexão, como boa prática, recomenda-se que tenha ao menos seis meses de validade. Brasileiros podem entrar no país com o passaporte vencido, mas a companhia aérea pode impedir o embarque na origem. Comprovante de residência ou visto: para brasileiros que moram no exterior, ter uma cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), que substituiu o antigo Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), ou um comprovante de residência é fundamental. Para estrangeiros, o visto de entrada no Brasil, se exigido para sua nacionalidade, deve estar válido. Passagem de volta ou de saída do Brasil: embora brasileiros natos tenham direito garantido de entrar no país, a companhia aérea pode solicitar a passagem de volta no momento do embarque na origem. A apresentação do bilhete é mais crítica para turistas estrangeiros, que precisam comprovar a intenção de deixar o território brasileiro. Certificado Internacional de Vacinação: embora a Anvisa não exija rotineiramente o comprovante de vacinação contra febre amarela para a entrada no Brasil, o documento é essencial para embarcar para diversos países que o consideram obrigatório. É recomendável mantê-lo atualizado e acessível em suas viagens internacionais. Declaração Eletrônica de Bens (e-DBV): segundo a Receita Federal, se você estiver trazendo bens que ultrapassam a cota de isenção de 1.000 dólares por viajante em viagens aéreas, o preenchimento da e-DBV é obrigatório. Fazer a declaração on-line antes da chegada acelera a passagem pela alfândega. Documento de identidade brasileiro: além do passaporte, carregar um documento de identidade original, como RG ou CNH, funciona como uma camada extra de segurança para comprovar sua cidadania de forma inequívoca às autoridades brasileiras. Autorização de viagem para menores: caso um menor de idade esteja viajando com apenas um dos pais ou com terceiros, é indispensável portar a autorização de viagem do outro responsável, com firma reconhecida em cartório. A falta do documento pode impedir o embarque ou a entrada da criança no Brasil. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.