Viajando para o exterior? 7 documentos para não passar perrengue na volta
Além do passaporte, outros comprovantes podem ser exigidos na imigração; veja a lista completa para garantir um retorno ao Brasil sem problemas
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Voltar de uma viagem internacional deveria ser um momento de alívio, mas a falta de um documento pode transformar o retorno ao Brasil em um verdadeiro pesadelo. Situações em que viajantes ficam retidos em aeroportos por falta de documentação não são raras e acendem um alerta sobre a importância de estar com toda a papelada em ordem para evitar problemas na imigração.
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Organizar os comprovantes corretos é um passo essencial do planejamento de qualquer viagem. Embora o passaporte seja o item mais lembrado, autoridades de imigração e companhias aéreas podem exigir outros papéis que comprovem seu vínculo com o país e a regularidade da sua situação. Ter tudo à mão agiliza o processo e garante uma chegada tranquila.
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Documentos essenciais para a volta ao Brasil
Para não passar por imprevistos na alfândega ou no balcão de imigração, confira a lista de documentos que você precisa ter antes de embarcar de volta para casa.
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Passaporte válido: é o principal documento de identificação em voos internacionais. Verifique se ele não está vencido. Se possui a validade mínima exigida por eventuais países de conexão, como boa prática, recomenda-se que tenha ao menos seis meses de validade. Brasileiros podem entrar no país com o passaporte vencido, mas a companhia aérea pode impedir o embarque na origem.
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Comprovante de residência ou visto: para brasileiros que moram no exterior, ter uma cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), que substituiu o antigo Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), ou um comprovante de residência é fundamental. Para estrangeiros, o visto de entrada no Brasil, se exigido para sua nacionalidade, deve estar válido.
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Passagem de volta ou de saída do Brasil: embora brasileiros natos tenham direito garantido de entrar no país, a companhia aérea pode solicitar a passagem de volta no momento do embarque na origem. A apresentação do bilhete é mais crítica para turistas estrangeiros, que precisam comprovar a intenção de deixar o território brasileiro.
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Certificado Internacional de Vacinação: embora a Anvisa não exija rotineiramente o comprovante de vacinação contra febre amarela para a entrada no Brasil, o documento é essencial para embarcar para diversos países que o consideram obrigatório. É recomendável mantê-lo atualizado e acessível em suas viagens internacionais.
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Declaração Eletrônica de Bens (e-DBV): segundo a Receita Federal, se você estiver trazendo bens que ultrapassam a cota de isenção de 1.000 dólares por viajante em viagens aéreas, o preenchimento da e-DBV é obrigatório. Fazer a declaração on-line antes da chegada acelera a passagem pela alfândega.
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Documento de identidade brasileiro: além do passaporte, carregar um documento de identidade original, como RG ou CNH, funciona como uma camada extra de segurança para comprovar sua cidadania de forma inequívoca às autoridades brasileiras.
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Autorização de viagem para menores: caso um menor de idade esteja viajando com apenas um dos pais ou com terceiros, é indispensável portar a autorização de viagem do outro responsável, com firma reconhecida em cartório. A falta do documento pode impedir o embarque ou a entrada da criança no Brasil.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.