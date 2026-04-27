Grávida em voo longo: quais os cuidados e os direitos da gestante?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Viajar de avião durante uma gestação é uma dúvida comum, mas com planejamento e conhecimento das regras, a experiência pode ser tranquila e segura. É fundamental entender tanto os cuidados com a saúde a bordo quanto as políticas específicas de cada companhia aérea para evitar imprevistos.

Viajar durante a gestação é possível, mas exige preparo. O período mais seguro, geralmente, é o segundo trimestre, entre a 14ª e a 27ª semanas. Nessa fase, os enjoos costumam diminuir e o risco de complicações é menor. Independentemente da fase, a consulta a um médico antes de comprar a passagem é indispensável.

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Cuidados de saúde a bordo

Voos longos aumentam o risco de problemas como trombose venosa profunda (TVP) devido à imobilidade prolongada. A baixa umidade da cabine também favorece a desidratação, exigindo atenção redobrada da gestante.

Para minimizar os riscos, é fundamental se movimentar. Caminhar pelo corredor a cada duas horas e fazer exercícios de alongamento com os pés e as pernas no próprio assento ajuda a circulação. Manter a hidratação também é crucial: beba bastante água e evite bebidas com cafeína. O uso de meias de compressão graduada é outra medida eficaz para prevenir inchaços e coágulos.

Na hora de marcar o assento, prefira o corredor. Isso facilita o acesso ao banheiro e as pequenas caminhadas, tornando a experiência a bordo mais confortável. Leve também lanches saudáveis para manter os níveis de energia estáveis durante o trajeto.

Conheça as regras das companhias aéreas

As regras variam significativamente entre as companhias aéreas. As diretrizes abaixo são um resumo geral, mas é fundamental confirmar a política específica da empresa com a qual você vai voar antes de efetuar a compra da passagem.

Até 27 semanas (gestação única e sem complicações): geralmente, o embarque é permitido sem documentação médica, mas é aconselhável ter um atestado confirmando a idade gestacional.

Entre 28 e 35 semanas: a apresentação de um atestado médico recente (emitido, em geral, até 10 dias antes do voo) costuma ser obrigatória. Ele deve confirmar que a gestante está apta a voar.

A partir da 36ª semana: além do atestado, muitas empresas exigem o preenchimento prévio do Formulário de Informação Médica (Medif). Para gestações de múltiplos (gêmeos), essa exigência pode começar já na 32ª semana.

A partir da 39ª semana: o embarque geralmente não é permitido pela maioria das companhias aéreas para proteger a saúde da mãe e do bebê. Em gestações múltiplas, esse limite pode ser antecipado.

Para voos internacionais, as regras podem ser ainda mais rigorosas. Alguns países de destino têm restrições próprias para a entrada de grávidas em estágio avançado. Portanto, é essencial verificar tanto as políticas da companhia aérea quanto as regras de imigração do local de chegada para evitar imprevistos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.