Roteiro de viagem barata: o guia de 7 dias para explorar o mundo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Fazer a primeira viagem internacional não precisa ser um sonho distante ou sinônimo de gastar uma fortuna. Com planejamento e as escolhas certas, é possível montar um roteiro de sete dias incrível e econômico. Com um bom planejamento, um roteiro de sete dias pode ter um custo estimado entre R$ 3 mil e R$ 5 mil por pessoa (excluindo passagens), dependendo do destino e do estilo da viagem. Este guia vai te ajudar a dar os primeiros passos para explorar o mundo sem esvaziar a conta bancária.

Escolhendo o destino certo

O primeiro passo é escolher um lugar onde seu dinheiro renda mais. Países da América do Sul, do Sudeste Asiático e do Leste Europeu são excelentes opções. Destinos como Buenos Aires, na Argentina, ou Santiago, no Chile, ainda oferecem bom custo-benefício para brasileiros, embora os preços tenham aumentado recentemente na capital argentina. Já na Ásia, na Tailândia e no Vietnã, oferecem experiências ricas com baixo custo. Na Europa, cidades como Praga e Budapeste são alternativas mais acessíveis que Paris ou Londres.

Leia Mais

Como economizar com passagens e hospedagem

As passagens aéreas costumam ser o maior gasto. A dica de ouro é ter flexibilidade nas datas e comprar com antecedência. Utilize comparadores de preços como Google Flights ou Skyscanner para monitorar as tarifas e viajar durante a baixa temporada, o que pode gerar uma economia significativa. Para a hospedagem, hostels e aluguel de quartos em aplicativos são ótimas alternativas aos hotéis tradicionais.

Roteiro Sugerido de sete Dias

Dia 1: chegada e acomodação

Use o primeiro dia para chegar ao seu destino, fazer o check-in na sua acomodação e dar uma primeira caminhada para se familiarizar com a vizinhança. Evite grandes passeios para não se cansar logo no início.

Dias 2 e 3: exploração cultural e gratuita

Dedique esses dias para conhecer os principais pontos turísticos. Muitas cidades oferecem "free walking tours" (passeios a pé guiados por gorjetas) e museus com dias de entrada livre. É importante lembrar que a disponibilidade dessas atividades varia conforme o destino e exige pesquisa antecipada para confirmar dias e horários. Aproveite também para visitar parques, monumentos e mercados públicos.

Dias 4 e 5: imersão local e gastronomia

Saia do roteiro turístico tradicional. Use o transporte público, coma em restaurantes frequentados por locais e explore bairros menos conhecidos. A comida de rua é uma ótima forma de experimentar a culinária local sem gastar muito.

Dia 6: compras e lembranças

Reserve um dia para comprar souvenirs e lembrancinhas. Dê preferência a feiras de artesanato e mercados locais, onde os preços são melhores e os produtos mais autênticos.

Dia 7: despedida

Aproveite a manhã para uma última caminhada, tomar um café com calma e se despedir da cidade. Vá para o aeroporto com antecedência para evitar qualquer imprevisto.

O que levar na mala?

Leve apenas o essencial para não pagar por excesso de bagagem. Roupas versáteis, um bom par de tênis, adaptadores de tomada universal e uma pequena farmácia com itens básicos são indispensáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.