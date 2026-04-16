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Minas Gerais

Confins se consolida como hub aéreo e amplia conexões nacionais e internacionais

Terminal mineiro opera 67 destinos e mantém rotas para Orlando, Lisboa e países sul-americanos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
16/04/2026 17:02

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Confins se consolida como hub aéreo e amplia conexões nacionais e internacionais
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), que se consolida como hub nacional e internacional. crédito: BH Airport/ Divulgação oficial

Em 2026, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, se consolida como um dos principais hubs de conexão do país, operando voos para 67 destinos. Administrado pela BH Airport, o terminal, que é um centro de operações da Azul Linhas Aéreas desde 2011, conecta Minas Gerais a 58 cidades brasileiras e 9 destinos internacionais.

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Conexões internacionais em operação

A malha internacional do aeroporto inclui rotas consolidadas e recentes ampliações. Atualmente, os passageiros contam com voos diretos para destinos como Lisboa (Portugal), operado pela TAP, e Orlando (Estados Unidos), pela Azul. A conectividade com as Américas também é um ponto forte.

Leia Mais

  • Panamá: A rota operada pela Copa Airlines terá sua frequência ampliada para três voos semanais a partir de julho de 2026.

  • Montevidéu (Uruguai): Novo destino inaugurado pela Azul em março de 2026.

  • Curaçao: A rota começou a ser operada em fevereiro de 2026, também pela Azul.

Até o momento, não há anúncios oficiais de novas rotas para outras capitais europeias além de Lisboa.

Ampliação da malha doméstica

No cenário nacional, a BH Airport continua a expandir as opções para os viajantes. A partir de junho de 2026, a LATAM iniciará uma nova rota direta para Fortaleza (Ceará), fortalecendo a ligação com o Nordeste. A estratégia visa otimizar o tempo de viagem e reduzir a necessidade de conexões em aeroportos do Sudeste para passageiros que voam para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Investimentos e fluxo de passageiros

Para suportar o crescimento, o aeroporto recebeu investimentos recentes, como a reforma do Desembarque 1, concluída em outubro de 2025 com um aporte de R$ 15 milhões. O fluxo de passageiros reflete essa expansão: somente em março de 2026, a expectativa foi de mais de 1,1 milhão de viajantes, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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