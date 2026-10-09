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ACIDENTE AÉREO

Tenente da PM que voltou da licença-maternidade morre em queda de avião

Militar havia retornado da licença-maternidade dois dias antes do acidente; PMMG confirmou a morte de três integrantes da corporação

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Estado de Minas
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Repórter
09/10/2026 19:23 - atualizado em 09/10/2026 19:40

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Tenente Emília foi homenageada pelo Comave dois dias antes do acidente aéreo
Tenente Emília foi homenageada pelo Comave dois dias antes do acidente aéreo crédito: Reprodução/Redes Sociais

A tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), está entre as três vítimas da queda da aeronave Pegasus 17, pertencente à corporação, nesta sexta-feira (9/10), no Vale do Aço. A militar integrava o Comando de Aviação do Estado (ComAvE). O acidente ocorreu em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga.

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A volta da oficial ao trabalho após a licença-maternidade havia sido celebrada pelo ComAvE nas redes sociais na quarta-feira (7/10), dois dias antes do acidente. Na homenagem, a corporação ressaltou os diferentes papéis desempenhados por Emília e sua atuação na aviação policial.

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“Ser mãe. Ser piloto. Ser policial militar. Três papéis, uma só mulher e uma coragem que vai muito além do voo”, escreveu o comando na publicação, ao dar as boas-vindas à tenente de volta à Esquadrilha Pégasus, unidade aérea da PMMG.

 
 
 
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Além de Gabriela Emília, morreram no acidente o tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre e a tenente Alice dos Santos Oliveira Almeida. Segundo o Governo de Minas Gerais, os três militares realizavam um voo de treinamento periódico e obrigatório para rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

Em nota de pesar, o governo estadual manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e aos integrantes da PMMG. A administração destacou a dedicação dos militares à segurança e à proteção da população mineira.

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Em homenagem aos policiais, o Governo de Minas decretará luto oficial de três dias em todo o estado, a partir desta sexta-feira (9/10).

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