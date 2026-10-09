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PREVISÃO

BH: Defesa Civil emite alerta de chuvas para esta sexta (9/10)

As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento; O comunicado do órgão municipal vale até as 8h de sábado (10/10)

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
09/10/2026 15:57

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Durante os períodos de chuva mais intensa, a recomendação é evitar ruas que costumam ficar alagadas e não trafegar próximo a córregos e ribeirões
Durante os períodos de chuva mais intensa, a recomendação é evitar ruas que costumam ficar alagadas e não trafegar próximo a córregos e ribeirões crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de possibilidade de chuva nesta sexta-feira (9/10), se estendendo até as 8h de sábado. As precipitações podem vir com raios e rajadas de vento com velocidades de 45 km/h.

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O órgão recomenda que os cidadãos redobrem a atenção, evitando áreas de inundação. Além disso, a Defesa Civil indica que os responsáveis não deixem crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Áreas de encostas e morros devem receber atenção especial, assim como veículos, que não devem ser abrigados ou estacionados debaixo de árvores. 

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Caso encontre cabos elétricos rompidos, ligue para a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), pelo número 116, ou para a Defesa Civil, pelo número 199. 

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O órgão também deve ser acionado se o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno forem notados, assim como rachaduras nas paredes das casas.

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