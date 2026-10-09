Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Gerais
Fenômeno traz ventos de até 60 km/h e risco de granizo para cidades mineiras; veja a lista completa e as orientações de segurança para hoje
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso abrange 184 municípios de Minas Gerais e vigora até as 23h59 desta sexta-feira (9).
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O comunicado prevê precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e estragos em plantações.
A instabilidade atinge municípios localizados no Campo das Vertentes, na Zona da Mata e no Sul/Sudoeste de Minas.
Orientações de segurança
em caso de rajadas de vento, não procure abrigo debaixo de árvores, diante do leve risco de descargas elétricas e queda;
não estacione veículos próximos a placas de propaganda e torres de transmissão;
evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada;
solicite informações adicionais à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Cidades sob alerta
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Alto Rio Doce
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Aracitaba
Arantina
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barroso
Belmiro Braga
Bias Fortes
Bicas
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Repouso
Borda da Mata
Brazópolis
Bueno Brandão
Cachoeira de Minas
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Cataguases
Caxambu
Chácara
Chiador
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Consolação
Cordislândia
Coronel Pacheco
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Cruzília
Delfim Moreira
Descoberto
Desterro do Melo
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores do Turvo
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Ewbank da Câmara
Extrema
Goianá
Gonçalves
Guarani
Guarará
Guidoval
Guiricema
Heliodora
Ibertioga
Ibitiúra de Minas
Inconfidentes
Ingaí
Ipuiúna
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamonte
Itanhandu
Itapeva
Itumirim
Itutinga
Jacutinga
Jesuânia
Juiz de Fora
Lambari
Laranjal
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Maripá de Minas
Marmelópolis
Matias Barbosa
Mercês
Minduri
Miraí
Monsenhor Paulo
Monte Sião
Munhoz
Muriaé
Natércia
Nazareno
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira Fortes
Ouro Fino
Paiva
Palma
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Patrocínio do Muriaé
Pedralva
Pedro Teixeira
Pequeri
Piau
Piedade do Rio Grande
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Piraúba
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Recreio
Rio Novo
Rio Pomba
Rio Preto
Rochedo de Minas
Rodeiro
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santo Antônio do Aventureiro
Santos Dumont
São Bento Abade
São Gonçalo do Sapucaí
São João da Mata
São João del Rei
São João Nepomuceno
São José do Alegre
São Lourenço
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador José Bento
Seritinga
Serranos
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Turvolândia
Ubá
Varginha
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
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Wenceslau Braz