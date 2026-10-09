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ATENÇÃO

Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Gerais

Fenômeno traz ventos de até 60 km/h e risco de granizo para cidades mineiras; veja a lista completa e as orientações de segurança para hoje

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/10/2026 08:06

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Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Gerais
Mais de 180 municípios mineiros, como Barbacena, estão sob alerta de tempestade do Inmet crédito: Prefeitura de Barbacena

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso abrange 184 municípios de Minas Gerais e vigora até as 23h59 desta sexta-feira (9).

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O comunicado prevê precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e estragos em plantações.

A instabilidade atinge municípios localizados no Campo das Vertentes, na Zona da Mata e no Sul/Sudoeste de Minas.

Orientações de segurança

  • em caso de rajadas de vento, não procure abrigo debaixo de árvores, diante do leve risco de descargas elétricas e queda;

  • não estacione veículos próximos a placas de propaganda e torres de transmissão;

  • evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada;

  • solicite informações adicionais à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Cidades sob alerta

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Albertina

  • Além Paraíba

  • Alfredo Vasconcelos

  • Alto Rio Doce

  • Andradas

  • Andrelândia

  • Antônio Carlos

  • Aracitaba

  • Arantina

  • Argirita

  • Astolfo Dutra

  • Baependi

  • Barão de Monte Alto

  • Barbacena

  • Barroso

  • Belmiro Braga

  • Bias Fortes

  • Bicas

  • Bocaina de Minas

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Repouso

  • Borda da Mata

  • Brazópolis

  • Bueno Brandão

  • Cachoeira de Minas

  • Caldas

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Cambuquira

  • Campanha

  • Campestre

  • Careaçu

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo de Minas

  • Carrancas

  • Carvalhópolis

  • Carvalhos

  • Cataguases

  • Caxambu

  • Chácara

  • Chiador

  • Conceição das Pedras

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Congonhal

  • Consolação

  • Cordislândia

  • Coronel Pacheco

  • Córrego do Bom Jesus

  • Cristina

  • Cruzília

  • Delfim Moreira

  • Descoberto

  • Desterro do Melo

  • Dom Viçoso

  • Dona Eusébia

  • Dores do Turvo

  • Elói Mendes

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Estrela Dalva

  • Ewbank da Câmara

  • Extrema

  • Goianá

  • Gonçalves

  • Guarani

  • Guarará

  • Guidoval

  • Guiricema

  • Heliodora

  • Ibertioga

  • Ibitiúra de Minas

  • Inconfidentes

  • Ingaí

  • Ipuiúna

  • Itajubá

  • Itamarati de Minas

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itapeva

  • Itumirim

  • Itutinga

  • Jacutinga

  • Jesuânia

  • Juiz de Fora

  • Lambari

  • Laranjal

  • Leopoldina

  • Liberdade

  • Lima Duarte

  • Luminárias

  • Machado

  • Madre de Deus de Minas

  • Mar de Espanha

  • Maria da Fé

  • Maripá de Minas

  • Marmelópolis

  • Matias Barbosa

  • Mercês

  • Minduri

  • Miraí

  • Monsenhor Paulo

  • Monte Sião

  • Munhoz

  • Muriaé

  • Natércia

  • Nazareno

  • Olaria

  • Olímpio Noronha

  • Oliveira Fortes

  • Ouro Fino

  • Paiva

  • Palma

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Passa Quatro

  • Passa Vinte

  • Patrocínio do Muriaé

  • Pedralva

  • Pedro Teixeira

  • Pequeri

  • Piau

  • Piedade do Rio Grande

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Pirapetinga

  • Piraúba

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Pouso Alegre

  • Pouso Alto

  • Prados

  • Recreio

  • Rio Novo

  • Rio Pomba

  • Rio Preto

  • Rochedo de Minas

  • Rodeiro

  • Santa Bárbara do Monte Verde

  • Santa Bárbara do Tugúrio

  • Santana de Cataguases

  • Santana do Deserto

  • Santana do Garambéu

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita de Ibitipoca

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santo Antônio do Aventureiro

  • Santos Dumont

  • São Bento Abade

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São João da Mata

  • São João del Rei

  • São João Nepomuceno

  • São José do Alegre

  • São Lourenço

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Vicente de Minas

  • Sapucaí-Mirim

  • Senador Amaral

  • Senador Cortes

  • Senador José Bento

  • Seritinga

  • Serranos

  • Silveirânia

  • Silvianópolis

  • Simão Pereira

  • Soledade de Minas

  • Tabuleiro

  • Tocantins

  • Tocos do Moji

  • Toledo

  • Três Corações

  • Turvolândia

  • Ubá

  • Varginha

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