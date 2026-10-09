Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Gerais

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso abrange 184 municípios de Minas Gerais e vigora até as 23h59 desta sexta-feira (9).

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O comunicado prevê precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e estragos em plantações.

A instabilidade atinge municípios localizados no Campo das Vertentes, na Zona da Mata e no Sul/Sudoeste de Minas.

Orientações de segurança

em caso de rajadas de vento, não procure abrigo debaixo de árvores, diante do leve risco de descargas elétricas e queda;

não estacione veículos próximos a placas de propaganda e torres de transmissão;

evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada;

solicite informações adicionais à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Cidades sob alerta