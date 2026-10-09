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PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil: onda de calor em BH vai aumentar temperaturas em até 5ºC

Temperaturas devem chegar a máxima histórica para outubro, superiores ao esperado para essa época do ano que é de 28,7°C

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
09/10/2026 11:18 - atualizado em 09/10/2026 11:18

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Calor intenso eleva as temperaturas em cidades de Minas Gerais, com registros acima de 40°C
Calor intenso eleva as temperaturas em cidades de Minas Gerais, com registros acima de 40°C crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão, a partir desta sexta (9/10), é de temperaturas máximas em torno de 34°C ou superiores durante as tardes, e até a próxima quinta-feira (15), o que significa que a capital mineira deve enfrentar mais de cinco dias com temperaturas aproximadamente 5°C acima da média histórica para outubro, que é de 28,7°C.

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O cenário caracteriza uma condição de calor persistente, com temperaturas significativamente superiores às esperadas para esta época do ano.

Orientações para altas temperaturas  

  • Hidrate-se ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.
  • Prefira alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras, legumes e saladas.
  • Evite refeições pesadas, frituras, e o consumo de bebidas alcoólicas e excesso de cafeína.
  • Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h.
  • Utilize roupas leves e claras, chapéu ou boné, óculos de sol e aplique protetor solar.
  • Mantenha os ambientes ventilados e, se possível, umidifique o ar com umidificadores ou recipientes com água, inclusive durante a noite.
  • Evite atividades físicas intensas e reduza esforços nos horários mais quentes do dia.
  • Evite banhos muito quentes para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, utilize hidratante.
  • Dê atenção especial a crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e animais de estimação. Ofereça água com frequência e nunca os deixe dentro de veículos estacionados, mesmo que por poucos minutos.
  • Em caso de sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça intensa, náuseas ou dificuldade para respirar, procure atendimento médico.
  • Não provoque queimadas em lotes vagos, áreas de vegetação ou florestas (retirar). Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).

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Como receber os alertas da Defesa Civil

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas da Defesa Civil sobre riscos de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

Para acompanhar os avisos, basta acessar o canal da Defesa Civil de Belo Horizonte.

A população também pode receber os alertas e as recomendações por SMS. Para se cadastrar, é necessário enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Na sequência, uma mensagem de confirmação será enviada. O serviço é gratuito.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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