Defesa Civil: onda de calor em BH vai aumentar temperaturas em até 5ºC

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão, a partir desta sexta (9/10), é de temperaturas máximas em torno de 34°C ou superiores durante as tardes, e até a próxima quinta-feira (15), o que significa que a capital mineira deve enfrentar mais de cinco dias com temperaturas aproximadamente 5°C acima da média histórica para outubro, que é de 28,7°C.

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O cenário caracteriza uma condição de calor persistente, com temperaturas significativamente superiores às esperadas para esta época do ano.

Orientações para altas temperaturas

Hidrate-se ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

Prefira alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras, legumes e saladas.

Evite refeições pesadas, frituras, e o consumo de bebidas alcoólicas e excesso de cafeína.

Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

Utilize roupas leves e claras, chapéu ou boné, óculos de sol e aplique protetor solar.

Mantenha os ambientes ventilados e, se possível, umidifique o ar com umidificadores ou recipientes com água, inclusive durante a noite.

Evite atividades físicas intensas e reduza esforços nos horários mais quentes do dia.

Evite banhos muito quentes para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, utilize hidratante.

Dê atenção especial a crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e animais de estimação. Ofereça água com frequência e nunca os deixe dentro de veículos estacionados, mesmo que por poucos minutos.

Em caso de sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça intensa, náuseas ou dificuldade para respirar, procure atendimento médico.

Não provoque queimadas em lotes vagos, áreas de vegetação ou florestas (retirar). Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).

Como receber os alertas da Defesa Civil

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas da Defesa Civil sobre riscos de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

Para acompanhar os avisos, basta acessar o canal da Defesa Civil de Belo Horizonte.

A população também pode receber os alertas e as recomendações por SMS. Para se cadastrar, é necessário enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Na sequência, uma mensagem de confirmação será enviada. O serviço é gratuito.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.