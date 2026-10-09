Estado de Minas é finalista do Prêmio CNT com série 'Cargas de Risco'

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Estado de Minas (EM) é finalista da 32ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo, na categoria "Texto", uma das principais premiações da imprensa brasileira, segundo anunciou nessa quinta-feira (8/10) a Confederação Nacional do Transporte (CNT). A série produzida pela reportagem foi "Cargas de Risco", publicada em 7 de dezembro de 2025.

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Ao todo são 35 trabalhos finalistas em sete categorias, além do Grande Prêmio CNT que elege o melhor de todos. O EM é o único veículo mineiro a vencer o Grande Prêmio CNT, em 2023, também na categoria texto.

O texto da série especial "Cargas de Risco" é assinado pelos repórteres Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro, e examina a precariedade, os perigos humanos, a violência criminosa e o impacto logístico-econômico no modal que transporta cerca de 65% das riquezas do Brasil.

A reportagem contou com fotografias de Mateus Parreiras, Luiz Ribeiro, Edésio Ferreira e Leandro Couri, além da produção de vídeos editados pelo núcleo multimídia do EM e registros em vídeo de Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro.

A apuração partiu do processamento de bancos de dados massivos de ocorrências de sinistros, crimes, atendimentos e ações nas rodovias federais e estaduais, contrapondo estatísticas a vistorias de campo e relatos em primeira pessoa.

Foram consultadas 16 fontes entre especialistas de trânsito, psicólogos, policiais, analistas de tráfego, gestores, operadores do mercado, entidades, consultorias, concessionárias, autarquias e instituições. Pelo menos vinte pessoas trouxeram seus relatos a partir de experiências nas estradas, em postos de abastecimento, galpões de logística e onde esses caminhos se cruzaram.

Foi realizado um relacionamento pioneiro de microdados brutos da Polícia Rodoviária Federal - mais de 258 mil ocorrências e registros de vítimas - com estatísticas estaduais da Sejusp-MG e diagnósticos da CNT e consultorias de risco.

A equipe percorreu os pontos mais perigosos e conflagrados das rodovias - como Montes Claros, Francisco Sá, Grão Mogol, Brumadinho, Itatiaiuçu, Nova Lima, Betim e Contagem - para constatar as deformidades da pista e ouvir os trabalhadores do volante.

A produção não se limitou a expor números. Também detalhou os modos de atuação dos crimes (estruturas de quadrilhas) e elaborou guias de risco versus prevenção para condutores, concessionárias e autoridades públicas.

Os dados tratados revelaram que, embora os veículos de carga participem de cerca de 20% do total de sinistros registrados nas rodovias federais (52.446 de 258.741 ocorrências), eles estão presentes em quase metade das fatalidades (44% das mortes, somando 9.631 óbitos de 21.701 totais).

Uma tragédia com forte componente mineiro, já que Minas Gerais é o estado que lidera com folga em mortes por sinistros com carretas e caminhões (1.489 óbitos, cerca de 15,5% do total nacional) e em fatalidades dos próprios motoristas e ocupantes das cabines (444 mortos - 21,5% do país).

Risco de morte também pelo crime, mais uma vez com destaque em Minas Gerais. O estado lidera o ranking de roubos de cargas (1.749 casos, 38% nacional), furtos (3.539 casos) e roubos de veículos pesados (671 casos, 29,7%).

Em retas e pistas duplas, como no trecho paulista da BR-116 ou BR-101/SC, o excesso de confiança e a fadiga provocam reações tardias ou ausência de reação, resultando em colisões traseiras severas.

Nos trechos rurais montanhosos e de pistas simples (como a BR-251 e segmentos da BR-381), a velocidade incompatível e as curvas acentuadas provocam perda de controle, saídas de pista, colisões frontais e tombamentos. Cerca de 41% dos sinistros e 44% das fatalidades com carga decorrem de infrações diretas de trânsito.



Quais os crimes contra cargas nas rodovias?



O roubo de cargas gera prejuízo bilionário e atua de maneira estruturada: uso de informantes internos nas empresas, bloqueadores de sinal ("capetinhas" ou "chupa-cabras") para neutralizar o GPS, monitoramento com drones, batedores e transbordo rápido em galpões provisórios ("golpe da arara") ou armação contra seguradoras.

Rodovias cruciais como a BR-251 (no Norte de Minas) e a BR-381 (Fernão Dias e trecho de Ravena) operam saturadas, com traçados antigos e pavimento degradado, onde o risco de acidentes é imediatamente seguido pelo perigo de saques da carga e emboscadas criminosas.

Para chegar a esse resultado, as reportagens e fotografias inscritas foram validadas pela Comissão Organizadora e avaliadas por um grupo fixo de pré-selecionadores, formado por cinco jornalistas com atuação acadêmica.

Essa avaliação seguiu os seguintes critérios: relevância para o setor de transporte, para o transportador e para a sociedade; qualidade editorial; criatividade/originalidade; e atualidade dos temas.

Os vencedores serão conhecidos na primeira semana de novembro. Com o tema “Jornalismo que abre novas rotas”, a edição deste ano busca reconhecer os profissionais que exploram caminhos alternativos na comunicação, dando visibilidade aos desafios e avanços do transporte em meio às transformações tecnológicas e sustentáveis.

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Agora, os trabalhos finalistas serão avaliados por um corpo de jurados formado por jornalistas de renome e um especialista em transporte, são eles: André Basbaum, presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação); Flávio Ferreira, jornalista investigativo da Folha de S.Paulo; Laurindo Ferreira, diretor de Redação no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (PE); Paulo Nassar, diretor-presidente da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial); e Suzana Kahn Ribeiro, especialista em transporte e diretora-geral da COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro).