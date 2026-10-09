Mais de 150 animais silvestres são resgatados de esquema em Vespasiano

A Polícia Militar de Meio Ambiente encontrou ao menos 150 animais silvestres em condições irregulares em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (8). Dois homens, pai e filho de 49 e 19 anos, foram presos no local por tráfico de animais silvestres e maus-tratos.

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As vendas ocorriam pela internet. Os suspeitos detidos afirmaram ter comprado as espécies de outro indivíduo, mas não informaram quem fez a venda e o o comércio era realizado pelo Whatsapp

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Espécies mantidas no local

A fiscalização localizou diversas espécies no imóvel. O grupo de animais encontrados reúne:

araras-canindé e papagaios;

jiboia e corn snake;

iguanas, tartarugas e jabuti;

sagui e ouriço-cacheiro;

escorpiões, gecko-leopardo e outros exemplares.

Maus-tratos e ambiente insalubre

A corporação também identificou dois cães mantidos em condições inadequadas de higiene e alimentação. Médicos veterinários foram acionados para a ocorrência e confirmaram a situação de maus-tratos, além de sarna nos cachorros, que estavam sem alimento no momento da fiscalização.

Os agentes registraram condições inadequadas de manutenção para os animais e localizaram filhotes mortos na residência. A equipe apontou que o imóvel apresentava sujeira decorrente do acúmulo de fezes espalhadas pelo chão.

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Avaliações de médicos veterinários confirmaram que os cães sofriam de maus-tratos, estavam sem alimentação no momento da abordagem e apresentavam quadros de sarna em um ambiente totalmente inadequado para a sobrevivência.