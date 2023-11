A equipe do Estado de Minas é a grande vencedora do Prêmio CNT de Jornalismo, uma das principais premiações do segmento no país, promovida pela Confederação Nacional do Transporte, cujo resultado foi divulgado ontem. A série de reportagens “Raio-X das mortes no trânsito: onde mais acontecem, quais são as causas e como podem ser evitadas”, de autoria dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras, com a participação dos repórteres fotográficos Edésio Ferreira e Leandro Couri, conquistou o Grande Prêmio da 30ª edição do concurso.

O trabalho recebeu a maior nota da comissão julgadora entre reportagens de veículos de todo o país inscritas nas categorias Jornalismo Impresso, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Transporte e Meio Ambiente. A série, publicada entre março e agosto deste ano, mostrou uma abrangente radiografia dos riscos e da violência nas estradas brasileiras, apresentando causas e apontando caminhos para frear a carnificina nas rodovias, a partir de entrevistas com representantes de órgãos e entidades do setor e especialistas.

Além de consultar estudos e reunir dados, os repórteres do EM percorreram centenas de quilômetros de estradas para documentar riscos enfrentados por motoristas e pedestres. Também registraram emocionantes depoimentos de pessoas que perderam parentes e amigos nas tragédias e de brasileiros que precisam encarar o perigo do asfalto diariamente.

Em trabalho inédito, a primeira reportagem da série mostrou mapeamento exclusivo sobre pontos mais mortais das rodovias do país, apontando armadilhas letais escondidas em locais como curvas e trevos. O diagnóstico foi feito a partir do processamento de dados dos acidentes georreferenciados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre janeiro de 2020 e janeiro de 2023, compilados sob orientação de especialistas em transporte e trânsito.

O levantamento mostrou que o ponto com mais perdas de vidas na malha rodoviária brasileira fica no Km 406 da BR-010, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O segundo, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), no Bairro de Jaçanã, Zona Norte de São Paulo. Dos 10 pontos mais mortais nas estradas brasileiras, três estão em Minas Gerais – dois deles na BR-251, a mais mortífera do estado por esse critério, e a que tem maior concentração de pontos críticos. Equipes de reportagem percorreram e documentaram riscos em outras estradas federais que cortam o estado, como o trecho da BR-381 conhecido como “Rodovia da Morte”), a BR-040 e a BR-135.

O trabalho trouxe ainda abordagem inédita sobre acidentes com ciclistas no Brasil, mostrando que, ao mesmo tempo que aumenta a mobilidade sobre duas rodas, crescem as perdas de vidas nesse tipo de deslocamento. Segundo especialistas, a probabilidade de um ciclista morrer no trânsito é oito vezes maior do que a do condutor de um carro.



Equipe comemora conquista inédita

É a primeira vez na história de três décadas do concurso que o Grande Prêmio CNT é conquistado por um veículo de Minas Gerais. “A premiação nos deixa especialmente felizes pelo reconhecimento de uma de nossas missões: a produção de grandes reportagens”, afirma Carlos Marcelo, diretor de Redação do Estado de Minas.

“A vitória no Prêmio CNT é o reconhecimento do valor do bom jornalismo, feito com dedicação e esforço por toda equipe do EM”, avalia o repórter Luiz Ribeiro. “Para mim, em especial, a premiação mostra também o resultado da persistência”, acrescenta o jornalista que já foi finalista em seis edições do prêmio.

“A conquista do Grande Prêmio CNT mostra o reconhecimento de nossos esforços em denunciar a grave situação do transporte rodoviário no Brasil. Conseguimos apontar quais são exatamente os trechos onde mais vidas se perdem no país”, afirma o repórter Mateus Parreiras. “Que seja mais um vetor de prevenção, de ação do poder público e de conscientização”, completa o jornalista, que também já foi finalista em duas edições.



Incentivo e reconhecimento

O coordenador do Prêmio CNT de Jornalismo, Diego Gomes, lembra que a iniciativa tem como principal objetivo “incentivar e prestigiar os trabalhos jornalísticos de qualidade e de excelência que lançam luz sobre os principais desafios e questões do transporte no Brasil e que, com isso, consigam contribuir para um melhor entendimento da sociedade sobre a importância da atividade transportadora para o desenvolvimento econômico e social do país”.

Diego Gomes destaca a conquista do Grande Prêmio CNT pelo Estado de Minas: “É muito importante para nós transcender o eixo Rio-São Paulo e mostrar que a premiação é acessível aos veículos de comunicação de todas as regiões do país. Trata-se de um prêmio que há três décadas tem sido chancela do bom jornalismo”.

“Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, com grande importância para o setor de transportes. O fato de um tradicional veículo de comunicação mineiro, como Estado de Minas, conquistar o Grande Prêmio CNT tem grande relevância pelo que o estado representa para o segmento no Brasil”, avalia.

O coordenador ressalta também a qualidade da série de reportagens do EM. “Trata-se de um trabalho jornalístico robusto, de fôlego e profundidade. A gente percebe que foi um esforço jornalístico de meses, cruzando dados, colhendo depoimentos, percorrendo estradas e visitando lugares. Além de problematizar as questões da segurança viária, traz possíveis soluções e reflexões essenciais para a sociedade em relação à epidemia de mortes no trânsito, que, às vezes, é relegada a segundo plano”, conclui o representante da premiação.

Os premiados

Grande Prêmio

“Raio-X das mortes no trânsito: onde mais acontecem, quais são as causas e como podem ser evitadas”

Estado de Minas



Categoria Impresso

“Viagem cancelada: o preconceito que limita o ir e vir da comunidade”

Correio Braziliense

Áudio

“Custo estrada: o impacto das rodovias na mesa do brasileiro”

Rádio Itatiaia

Fotojornalismo

“Greve no metrô prejudica 2,8 milhões”

Estado de S. Paulo

Internet

“Estradas de papel”

Portal Metrópoles

Meio Ambiente e Transporte

“Em busca da mobilidade sustentável”

Jornal Diário da Região

Vídeo

“Assédio no trem"

TV Globo

Comunicação Setorial

Podcast “De Ponto a Ponto”

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará

Fonte: CNT