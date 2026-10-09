Trânsito na BR-381 é bloqueado por carreta atravessada em Santa Luzia
Veículo tombou durante a madrugada no bairro Bom Destino; equipes da PRF ainda não possuem previsão para a liberação total da pista federal
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A saída para o feriado prolongado nesta sexta-feira (9) foi marcada por transtornos na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O tombamento de uma carreta durante a madrugada provocou o fechamento da rodovia federal na altura do Posto Fumaça, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia.
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O veículo ficou completamente atravessado na pista, bloqueando os dois sentidos de circulação. Até o momento, as autoridades não divulgaram previsão para a liberação da via.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente deixou apenas uma vítima com lesões leves, sem feridos graves.
Congestionamento e fluxo de veículos
O bloqueio causou reflexos imediatos no tráfego. Por volta das 6h30, o congestionamento atingia cerca de 10 km no sentido Vitória, em direção ao litoral capixaba. Na direção oposta, no sentido Belo Horizonte, a fila de veículos variava entre 6 km e 7 km.
O acidente coincide com o aumento expressivo de viagens na malha rodoviária. A concessionária Nova 381 estimava que 83 mil veículos utilizassem o trecho apenas no dia, índice que representa um fluxo 18% maior que o normal.
Rotas alternativas indicadas pela PRF
seguir pela MG-20 em direção ao centro de Santa Luzia;
acessar a LMG-855 rumo a Taquaraçu de Minas com retorno à BR-381 pela AMG-1230;
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optar pela BR-262 passando por Caeté, trecho que exige atenção redobrada devido às pistas estreitas e curvas.