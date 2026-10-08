Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária começa nesta sexta

Começa nesta sexta-feira (9/10) a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, tal ação contará com reforço de fiscalização em todas as rodovias federais do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante todo o período do feriado prolongado, a PRF empenhará reforçará a fiscalização, com atenção especial ao controle de velocidade e às condutas que possam aumentar os riscos de sinistros. Ações de combate à criminalidade e atividades de educação para o trânsito também serão realizadas.

Embora a operação ocorra em todo o território nacional, a PRF informou que manterá o foco na BR-116 , no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, conhecido como Rodovia Presidente Dutra, que serve de rota de peregrinação à Basílica de Aparecida.

Segundo a corporação, o aumento na circulação de pedestres, motociclistas, ciclistas e veículos em geral exige atenção redobrada de todos os usuários da rodovia, especialmente nos trechos utilizados pelos romeiros, que se movimentam, inclusive, nos dias anteriores e posteriores ao feriado prolongado. Por esse motivo, a operação em São Paulo começou em 2 de outubro e segue até 13 deste mês.

Em São Paulo, uma das novidades da operação será o emprego de drones no apoio à fiscalização e ao monitoramento do trânsito. Os equipamentos serão utilizados para otimizar a observação da rodovia e os pontos de maior concentração de pedestres e veículos, contribuindo para a identificação de situações de risco. A operação também contará com o apoio de um helicóptero.

Ações com romeiros

Os policiais distribuirão pulseiras de identificação para romeiros em situação de maior vulnerabilidade, como crianças, idosos e pessoas que necessitem de atenção especial. A iniciativa busca facilitar a identificação e a localização dessas pessoas em caso de desencontro durante a peregrinação, contribuindo para uma experiência mais segura para os romeiros.

Além de viaturas e motocicletas posicionadas em pontos estratégicos da Rodovia Presidente Dutra, a PRF realizará ações educativas e comandos de orientação, com informações sobre segurança e cuidados necessários durante a caminhada, que acontece na maior parte às margens da estrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As vias de acesso a Belém (PA), onde ocorre o Círio de Nazaré, outro destino de romeiros, que se deslocam a pé pelos acostamentos, também terão atenção especial da PRF. Na capital paraense, a ação será integrada com a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Belém, Guarda Civil Municipal de Ananindeua e Guarda Civil de Marituba.