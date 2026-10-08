Engavetamento na BR-040: uma das vítimas segue internada no João XXIII

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quatro das cinco vítimas do engavetamento entre 28 veículos na BR-040, nessa quarta-feira (7/10), na altura de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, encaminhadas ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte receberam alta. Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), apenas uma das vítimas segue internada.

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O estado de saúde do paciente, assim como outras informações, não foram divulgadas pela Fhemig devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que classifica dados sobre a saúde como sensíveis.

O acidente ocorreu por volta das 9h, na altura do quilômetro 548, e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da própria concessionária.

A batida em cadeia deixou feridos, gerou quilômetros de congestionamento no sentido da capital e expôs a vulnerabilidade dos condutores diante de veículos de grande porte que perdem a capacidade de frenagem em declives sinuosos.

Além das cinco pessoas encaminhadas ao Hospital João XXIII, uma sexta foi atendida, mas não há informações do local para o qual ela foi encaminhada. Embora algumas pessoas tenham ficado presas às ferragens, segundo os bombeiros, ninguém morreu no local.

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A hipótese inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a carreta, conduzida por um motorista identificado pelo primeiro nome como Rodolfo, tenha ficado sem freios e atingido os veículos que trafegavam à frente. A dinâmica ainda será apurada pelas autoridades, e a carreta passa por perícia para verificar as condições do sistema de frenagem e as circunstâncias que levaram à perda de controle.