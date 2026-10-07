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ACIDENTE NA BR-040

Engavetamento com 6 caminhões e 22 carros para BR-040, em Nova Lima

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (7/10) na BR-040 sentido BH. Segundo Corpo de Bombeiros, há pessoas presas nas ferragens

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
07/10/2026 10:43 - atualizado em 07/10/2026 11:49

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Grave acidente na BR-040 na altura de Nova Lima na manhã desta quarta-feira (07/10);
Grave acidente na BR-040 na altura de Nova Lima na manhã desta quarta-feira envolve seis caminhões e 22 carros crédito: Redes Socias

Um grave acidente envolvendo seis caminhões e 22 carros na BR-040 aconteceu na manhã desta quarta-feira (7/10) na altura do km 548, em Nova Lima, na pista sentido Belo Horizonte. 

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O Corpo de Bombeiros informou que se trata de um engavetamento e que há vítimas presas às ferragens. Equipes estão em deslocamento para atuar na ocorrência e atendimento às vítimas. 

A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, foi acionada às 9h15 desta quarta. As equipes operacionais da concessionária estão mobilizadas no atendimento, com foco na segurança dos usuários, no atendimento às pessoas envolvidas e na liberação do trecho.

A empresa atua no local com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos leves e pesados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há interdição no sentido Juiz de Fora.

A EPR informa que o local está devidamente sinalizado e orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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