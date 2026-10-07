Engavetamento com 6 caminhões e 22 carros para BR-040, em Nova Lima

Um grave acidente envolvendo seis caminhões e 22 carros na BR-040 aconteceu na manhã desta quarta-feira (7/10) na altura do km 548, em Nova Lima, na pista sentido Belo Horizonte.

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O Corpo de Bombeiros informou que se trata de um engavetamento e que há vítimas presas às ferragens. Equipes estão em deslocamento para atuar na ocorrência e atendimento às vítimas.

A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, foi acionada às 9h15 desta quarta. As equipes operacionais da concessionária estão mobilizadas no atendimento, com foco na segurança dos usuários, no atendimento às pessoas envolvidas e na liberação do trecho.

A empresa atua no local com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos leves e pesados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há interdição no sentido Juiz de Fora.

A EPR informa que o local está devidamente sinalizado e orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice