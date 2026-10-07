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TRÁFICO

‘Delivery’ de drogas acaba com apreensão de 1,2 mil comprimidos de ecstasy

Quatro suspeitos foram presos em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Polícia também apreendeu maconha, haxixe e cigarros eletrônicos com óleo de cannabis

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/10/2026 08:35

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Motoboy com maconha leva PM a imóvel com 1,2 mil comprimidos de ecstasy em MG
Motoboy com maconha leva PM a imóvel com 1,2 mil comprimidos de ecstasy em Minas crédito: PMMG/Reprodução

A abordagem a um motociclista com uma bolsa de entregas levou a Polícia Militar (PMMG) a um imóvel onde foram apreendidos aproximadamente 1,2 mil comprimidos semelhantes a ecstasy, além de maconha, haxixe e outros materiais em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (6/10). Quatro suspeitos foram presos.

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Segundo a PM, equipes da Moto Patrulha e do Policiamento Ostensivo a Pé (POP) da 44ª Companhia faziam patrulhamento pela Rua Joaquim Faria Salgado, no Bairro Morada do Vale, por volta das 20h30, quando abordaram o motociclista.

Ele carregava uma bolsa utilizada para entregas. Durante a abordagem, os militares encontraram seis invólucros de substância semelhante à maconha e R$ 110.

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A partir da ocorrência, os policiais realizaram buscas e chegaram a um imóvel apontado como possível ponto de distribuição de drogas. Outros três suspeitos foram encontrados e presos no local.

Cerca de 1,2 mil comprimidos

No imóvel, conforme a PM, foram encontrados quatro barras e diversas porções de substância semelhante à maconha, 11 porções de haxixe e 25 pacotes contendo aproximadamente 1,2 mil comprimidos semelhantes a ecstasy.

Os militares também apreenderam 61 cigarros eletrônicos contendo uma substância apontada como óleo de maconha, quatro balanças, duas seladoras a vácuo, quatro celulares, duas máquinas de cartão e R$ 1.771.

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Uma motocicleta que, segundo a polícia, era utilizada nas entregas também foi apreendida. Os quatro envolvidos e todo o material recolhido foram encaminhados à Polícia Civil.

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