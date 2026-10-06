Operação mira tráfico de drogas e prende dois suspeitos em Vespasiano

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil prendeu dois suspeitos em flagrante e apreendeu drogas e materiais usados no tráfico na manhã desta terça-feira (6/10), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Batizada de Expurgo, a ação foi voltada ao enfrentamento de organizações criminosas e à atuação contra autores de crimes violentos nas regiões do Morro Alto e Nova Pampulha.

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Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão durante a operação. Três deles foram executados pela Polícia Militar e dois pela Civil.

Durante as buscas, foram apreendidas 93 buchas de maconha, dois pinos de cocaína, cerca de 600 pinos vazios do tipo Eppendorf, utilizados para acondicionar drogas, além de três celulares.

Em um dos imóveis, as buscas tiveram o apoio do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), do Comando de Aviação do Estado (Comave) e das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca). O cão farejador Veloster auxiliou as equipes na localização das drogas e dos materiais relacionados ao tráfico, além de drones.

Operação Expurgo contou com a participação de policiais civis da 3ª Delegacia em Vespasiano, na Grande BH, e de policiais militares do 36º Batalhão, com o emprego de drones e cães farejadores PCMG/Divulgação

Nesta terça, foi executada a primeira fase da operação Expurgo. Segundo a Polícia Civil, a previsão é que a operação prossiga ao longo do mês de outubro, com ações em outras regiões do município. As forças de segurança também contarão com o apoio de instituições municipais para a retirada de inscrições e marcações territoriais utilizadas por grupos criminosos para demarcar áreas de atuação.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro