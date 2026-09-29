Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO DA PF

‘Pix Falso’: operação mira contas usadas para receber dinheiro de golpes

Ação da PF cumpre dois mandados de busca e apreensão em Minas para investigar transações fraudulentas contra clientes da Caixa

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2026 09:05

compartilhe

×
Clientes têm mais de R$ 28 mil desviados em fraudes bancárias em MG
Clientes têm mais de R$ 28 mil desviados em fraudes bancárias em Minas crédito: PF/Reprodução

Uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (29/9) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para investigar fraudes bancárias eletrônicas que causaram prejuízo superior a R$ 28 mil a clientes da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Batizada de Operação Pix Falso, a ação cumpre dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Segundo as investigações preliminares, há indícios de que contas bancárias vinculadas aos investigados tenham sido utilizadas para receber valores provenientes de transações fraudulentas realizadas contra correntistas da Caixa.

Leia Mais

De acordo com os investigadores, diversas pessoas foram vítimas do esquema e o prejuízo identificado até o momento supera R$ 28 mil.

Durante as buscas, os agentes procuram dispositivos eletrônicos, mídias digitais, documentos, dinheiro e outros materiais que possam ajudar a esclarecer como as fraudes eram realizadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material apreendido também poderá auxiliar na identificação de possíveis coautores e no aprofundamento das investigações.

Tópicos relacionados:

fraude golpe minas-gerais pix policia-federal uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay