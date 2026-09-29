‘Pix Falso’: operação mira contas usadas para receber dinheiro de golpes

Uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (29/9) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para investigar fraudes bancárias eletrônicas que causaram prejuízo superior a R$ 28 mil a clientes da Caixa Econômica Federal.

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Batizada de Operação Pix Falso, a ação cumpre dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Segundo as investigações preliminares, há indícios de que contas bancárias vinculadas aos investigados tenham sido utilizadas para receber valores provenientes de transações fraudulentas realizadas contra correntistas da Caixa.

De acordo com os investigadores, diversas pessoas foram vítimas do esquema e o prejuízo identificado até o momento supera R$ 28 mil.

Durante as buscas, os agentes procuram dispositivos eletrônicos, mídias digitais, documentos, dinheiro e outros materiais que possam ajudar a esclarecer como as fraudes eram realizadas.

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O material apreendido também poderá auxiliar na identificação de possíveis coautores e no aprofundamento das investigações.