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EDUCAÇÃO

PF investiga fraude em contratos de mais de R$ 80 milhões da educação

10ª fase da Operação Overclean apura suspeita de direcionamento de contratações para serviços e materiais didáticos em BH; 24 mandados são cumpridos em seis estados

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
17/09/2026 08:57 - atualizado em 17/09/2026 09:25

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A Operação Overclean foi deflagrada originalmente em dezembro de 2024
A Operação Overclean foi deflagrada originalmente em dezembro de 2024 crédito: Reprodução/PFMG

Contratos que somam mais de R$ 80 milhões firmados pela Prefeitura de Belo Horizonte estão no centro de uma investigação da Polícia Federal sobre possíveis fraudes em contratações na área da educação. A apuração, deflagrada nesta quinta-feira (17/9), investiga procedimentos realizados pela Secretaria Municipal de Educação entre 2024 e 2025, e possíveis direcionamentos para o fornecimento de serviços e materiais didáticos.

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A ação faz parte da 10ª fase da Operação Overclean. Ao todo, policiais federais cumprem 24 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Tocantins, Paraná e Espírito Santo.

Segundo a PF, entre os procedimentos analisados, pelo menos três resultaram em contratos que, somados, ultrapassam R$ 80 milhões. Outros processos de contratação também estão no radar da investigação.

A apuração busca esclarecer se houve direcionamento dos procedimentos de contratação e identificar a eventual participação de pessoas e empresas no esquema investigado.

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Os fatos apurados podem caracterizar, em tese, crimes contra a administração pública, fraude em licitações e contratos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação ainda está em andamento e as medidas de busca e apreensão têm como objetivo reunir documentos, equipamentos e outros elementos que possam ajudar a esclarecer as suspeitas.

A Operação Overclean investiga possíveis irregularidades relacionadas a contratações públicas. Nesta nova fase, o foco está nos procedimentos realizados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte entre 2024 e 2025.

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A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pela reportagem, mas até a publicação da matéria não havia respondido. O espaço segue aberto.

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