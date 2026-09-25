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MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO

Advogados são alvos de ação contra fraude na compra de remédios em MG

Foram apreendidos celulares e documentos no decorrer da ação da Polícia Federal

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
25/09/2026 13:04

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Os advogados usavam de processos da Justiça para desviarem os recursos públicos que seriam usados para compra de medicamentos
Os advogados usavam de processos da Justiça para desviarem os recursos públicos que seriam usados para compra de medicamentos crédito: PF / Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação de combate ao desvio de recursos públicos destinados à compra de medicamentos de alto custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa etapa, a ação visou advogados apontados como suspeitos da fraude. A corporação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e em São João del-Rey, no Campo dos Vertentes, na manhã desta sexta-feira (25/9). 

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A ação é chamada de Operação Alto Custo e que busca investigar o papel de uma suposta organização criminosa no esquema. Segundo a PF, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que podem possibilitar a identificação de outras pessoas e empresas no desvio. 

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De acordo com a corporação, as investigações indicam que os suspeitos utilizavam de ações judiciais para a aquisição de medicamentos de alto custo pagos pelo poder público. 

Os documentos apontam que os advogados investigados teriam apresentado orçamentos com valores supostamente superfaturados dos remédios pleiteados judicialmente. Essas avaliações financeiras também foram alvo das medidas cumpridas na operação. 

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A PF suspeita que haja uma atuação coordenada entre os envolvidos para elevar artificialmente os valores dos medicamentos e aumentar os recursos destinados à compra dos produtos.

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