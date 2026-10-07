Quatro são presos com pistolas, drogas e dinheiro no Centro-Oeste mineiro

Quatro homens, com idades entre 23 e 27 anos, foram presos pela Polícia Militar (PMMG) durante uma ocorrência na noite dessa terça-feira (6/10) no bairro Belvedere II, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Com o grupo, foram apreendidas três pistolas, oito carregadores, munições e R$ 474 em dinheiro.

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Durante patrulhamento de uma equipe do Tático Móvel nas proximidades da Praça Otaviano Silveira, os militares identificaram um veículo em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o motorista acelerou e fugiu pelas ruas do bairro. O veículo foi acompanhado e abordado momentos depois.

Durante as buscas, os policiais encontraram três porções de uma substância semelhante a haxixe e R$ 474. Em diligências realizadas nas proximidades do trajeto percorrido pelo veículo, os militares localizaram uma bolsa escondida em um lote vago.

Dentro da bolsa estavam três pistolas, oito carregadores e munições dos calibres 9mm, .380 e .44, além de outros materiais.

Segundo a Polícia Militar, levantamentos indicaram que uma das armas apreendidas possui registro de furto. A procedência das outras duas também será investigada.

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Os quatro homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.