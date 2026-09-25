Ladrões encapuzados invadem drogaria na Região Centro-Sul de BH

Criminosos encapuzados invadiram e renderam funcionários de uma drogaria localizada na Avenida Raja Gabáglia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime foi registrado na noite da última quinta-feira (24/9). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), três homens entraram no estabelecimento com sacolas pretas para guardar os produtos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com a PMMG, os bandidos entraram a pé na drogaria. Um deles vestia bermuda vermelha e moletom cinza. Já os comparsas, calças jeans. O trio rendeu os funcionários do estabelecimento e, depois, os criminosos fugiram em sentido à Rua Achilles Velloso em um veículo do modelo Fiat Palio da cor preta.

Ainda segundo a polícia, os ladrões levaram maquiagens e chinelos. Os criminosos ainda jogaram produtos no fiscal de perdas. Durante a fuga, os assaltantes fingiram que estavam armados, mas segundo informações da Polícia Militar, os mesmos não estavam com nenhum tipo de armamento.

Em nota, a drogaria alvo dos criminosos informou que não irá se pronunciar sobre o assalto.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Renata Galdino