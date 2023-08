PM de Divinópolis lança operação para redução de homicídios

432

O coronel Wemerson no momento em que fez o lançamento da operação Guardião 2 (foto: PMMG)

Com o objetivo de prevenir o crime de homicídio, a 7ª Região de Polícia Militar de Divinópolis lançou a Operação Guardião 2. Segundo o coronel Wemerson Lino Pimenta, o principal objetivo dessa ação não é só reduzir a criminalidade, mas também manter a região como a mais segura do estado, o que se sabe a partir de uma estatística realizada pela corporação, com base nos números do mês de julho.



Segundo o coronel, a operação tem como objetivo prevenir a prática de crimes contra a vida, com a intensificação de abordagens em locais estratégicos e cumprimentos de mandados de buscas e apreensões.

“São dois os segmentos nesse tipo de crime, identificados na região de Divinópolis. Um é com relação à repressão às gangues do tráfico de drogas. O segundo, os crimes ocasionais, em consequência de discussões e brigas, de casais e até mesmo entre amigos, o que é mais difícil controlar. O principal será aumentar a sensação de segurança do cidadão”, diz ele.

No caso do tráfico de drogas, o coronel Wemerson explica que foi detectado que existe um sistema entre gangues de aluguel de armas de fogo. “Esse será nosso foco de combate, o de procurar e aprender essas armas”.

No caso dos crimes ocasionais, segundo ele, será mais difícil, mas que merece igual atenção por parte da PM. “Nos últimos cinco anos, conseguimos a prisão de 100% dos autores. E esses crimes acontecem, na maioria dos casos, por desentendimentos entre amigos, muitas vezes por mensagens de celulares. Nesses casos, as armas usadas são sempre as chamadas brancas, ou seja, facas e nunca revólveres ou espingardas.”

Números

Ele revelou, ainda, que somente este ano, na área territorial do 23º BPM (Divinópolis, Carmo do Cajuru, Cláudio e São Gonçalo do Pará), foram apreendidas 159 armas de fogo; com 2.470 prisões e apreensões por crimes diversos e 341 foragidos da Justiça foram recapturados.

“Ainda foram desencadeadas 78 operações de Cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão; 110 operações de Cumprimento de prisões e realizadas 922 fiscalizações de egressos do sistema prisional com descumprimento. Disse ainda que, no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 1.169 fiscalizações de egressos do sistema prisional sem descumprimento e desencadeadas 5. 238 operações de policiamento ostensivo. Somente no mês passado, foram realizadas pelo Serviço de Inteligência 77 fiscalizações de alvos envolvidos diretamente ou indiretamente nos crimes de homicídios em Divinópolis”, diz o coronel.