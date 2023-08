Operação mira grupo que fraudava a Caixa Econômica Federal

432

Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão e seis de prisão em Betim e em cidades do Espírito Santo (foto: PF/Divulgação)

Um grupo criminoso especializado em fraudar a Caixa Econômica Federal é alvo de operação policial na manhã desta quarta-feira (9/8).

A ação é feita pela Polícia Federal em Minas Gerais, com o apoio da Superintendência da PF no Espírito Santo, da Diretoria de Inteligência Policial e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública no Espírito Santo.

Seis mandados de prisão preventiva, resultado em cinco presos até o momento, e seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Domingos Martins, Marechal Floriano, Vila Velha e Cariacica, no estado do Espírito Santo.

De acordo com a PF, as investigações apontaram que o grupo atuava enviando e-mail fraudulento à Caixa Econômica Federal contendo ofício fictício em nome de órgãos públicos solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.

Após o recebimento do crédito da Caixa, o dinheiro era movimentado entre diversas pessoas, em múltiplas camadas de contas bancárias, em variadas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreio dos valores.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.