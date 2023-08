Vídeo mostra execução a tiros de homem em estrada de terra em Minas

432

Um homem foi executado a tiros no município de Ubá, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (8/8). Um outro rapaz ficou ferido, segundo informações preliminares da Polícia Militar. As idades ainda não foram informadas.





Conforme a PM, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já era monitorada pelas autoridades policiais, quando morreu nesta manhã no bairro Bela Vista.





Com o apoio de um helicóptero, equipes do 21º Batalhão no município realizaram buscas no entorno e localizaram quatro pessoas suspeitas de participação no assassinato. Uma arma de fogo foi apreendida.

Até o fechamento desta publicação, a assessoria da Polícia Militar não tinha mais informações sobre a dinâmica do crime, pois a ocorrência estava em andamento.