Turista alemão fica ferido ao ser atingido por fruto no zoológico de BH

O homem fazia um piquenique com a família sob as árvores na área da Zoobotânica quando foi atingido na cabeça pelo fruto (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O fruto de uma sapucaia deixou um turista alemão ferido no Zoológico de Belo Horizonte no último sábado (7/8). O homem fazia um piquenique com a família sob as árvores na área da Zoobotânica quando foi atingido na cabeça pelo fruto. O visitante foi levado a um hospital particular onde precisou levar 7 pontos.





Em nota, a FMZP esclareceu que o local do acidente é uma área natural onde são realizadas intervenções rotineiras respeitando a dinâmica do ecossistema local a fim de evitar acidentes com insetos e outros animais. “Por isso, árvores desse tipo são alvo de vistorias periódicas, em que são analisadas suas condições e recolhidos possíveis frutos e galhos quebrados ou comprometidos a fim de evitar acidentes.”, acrescentou a fundação, em nota.

Segundo o Zoo de BH, ventava muito no dia do incidente, o que contribuiu pra queda do fruto de sapucaia (foto: Reprodução)



A nota ainda esclarece que no dia do incidente ventava muito, com uma velocidade de 19 km/h registrada na Estação Pampulha do Inmet, fato que contribui para a dinâmica do ocorrido.





A Prefeitura de Belo Horizonte informou que uma funcionária da Zoobotânica tentou contato telefônico com a família nessa segunda-feira (7/8), para obter informações sobre o estado de saúde do turista, mas sem sucesso.