Presos em Minas suspeitos de matar médico envolvido com estelionato no MS

Três homens e uma mulher, entre 22 e 34 anos, foram presos nessa segunda-feira (7/8) em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Eles são suspeitos de participação no assassinato do médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em 3 de agosto, informou a Polícia Civil mineira nesta terça-feira (8/8). O profissional da saúde estaria envolvido com crimes de estelionato.

Desaparecido desde 27 de julho, o médico foi encontrado morto na manhã da última quinta-feira (3/8) em cima da cama do quarto de uma casa de aluguel por temporada no município.

Segundo a Polícia Civil, Gabriel estava com as mãos e os pés amarrados. Exame de necropsia apontou que a morte aconteceu por meio de asfixia e “provável estrangulamento”. O assassinato, conforme a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, causou grande comoção na comunidade.





Uma vizinha estranhou o fato de um automóvel, que tinha um jaleco branco visível no banco, estar estacionado na frente do imóvel há uma semana. Ela também notou um cheiro forte vindo do local, além da presença de moscas, e ligou para a polícia.