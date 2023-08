MG: ao menos 100 incêndios em vegetação foram registrados por dia em agosto

432

Nesta terça-feira (8/8), bombeiros foram acionados para combater incêndio de grandes proporções na Serra da Gandarela (foto: CBMMG / Divulgação)



Nesta terça-feira (8/8), uma grande área de vegetação na Serra da Gandarela, próximo a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi queimada devido a um incêndio de grandes proporções. As chamas começaram no início da tarde e, até às 19h, ainda não haviam sido totalmente extintas. Nos primeiros oito dias de agosto de 2023, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já atendeu a 812 ocorrências de incêndio florestal em todo o estado. Os dados equivalem a 101 notificações de queimadas por dia, o que já equivale a quase o dobro das ocorrências diárias registradas em maio deste ano, quando foram 51.Nesta terça-feira (8/8), uma grande área de vegetação na Serra da Gandarela, próximo a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi queimada devido a um incêndio de grandes proporções. As chamas começaram no início da tarde e, até às 19h, ainda não haviam sido totalmente extintas.

O aumento da quantidade de incêndios em vegetações já era esperado por especialistas e profissionais que atuam diretamente com as ocorrências. Por isso, se os dados de agosto acompanharem os do ano passado, e anteriores, a previsão é que haja mais focos que em julho, quando o número de notificações ultrapassou 3 mil.









Até as 19h os militares ainda não haviam extinguido as chamas totalmente. No entanto, os três principais focos foram debelados, sendo que o fogo permanece em uma área de vale, onde há previsão que se apague naturalmente durante a madrugada - devido às características de vegetação, que é mais úmida e terreno.





Outras ocorrências





Assim como a ocorrência na Serra da Gandarela, até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o fogo. Ainda de acordo com os militares, as chamas ameaçam a rede elétrica e podem se propagar em direção a condomínios residenciais da região.





Além disso, quem passa pela rodovia tem que se manter atento, já que a grande quantidade de fumaça está atrapalhando a visibilidade do tráfego.





Já em Belo Horizonte, pela segunda vez em menos de 20 dias, o Parque Municipal Renato Azeredo, no Bairro Palmares, na Região Nordeste da capital, foi atingido pelas chamas . O fogo teria começado por volta das 15h30. Duas equipes realizaram o combate aos focos, que só foram debelados às 18h. No dia 21 de julho, mais de quatro hectares de vegetação do parque foram queimados.





Época de queimadas





Em entrevista ao Estado de Minas logo no início do período das queimadas, o professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bernardo Gontijo, explica que o Cerrado, bioma predominante em Minas, já é adaptado para resistir às queimadas. No entanto, não as de grande proporção, que normalmente são provocadas pela ação humana.





Mesmo com toda a propensão a queimadas, um dos principais gatilhos para os incêndios em grande proporção que acontecem no Cerrado, não só em Minas Gerais, é a ação humana. Cristiano Reis, coordenador da Brigada Florestal Voluntária Guardiões da Serra, que atua na Lapinha da Serra, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, explica que existem dois tipos de chamas provocadas por ações naturais. Uma pela queda de descargas elétricas, e a outra, quando há incidência solar em alguma partícula refletora, como vidro.





No entanto, esses tipos de ocorrências são facilmente diferenciadas. Cristiano explica que, no caso das descargas elétricas, normalmente a queimada acontece antes de uma precipitação de chuva. O professor da UFMG afirma que uma das principais discrepâncias é em relação à proporção.





“Quando ocorre o fogo por fatores naturais, ele tende a evoluir pouco e aí acaba sendo algo de pequena proporção. Qualquer incêndio em grande proporção, dependendo da época do ano, você pode ter certeza que mais de 90%, ou mais, é fruto de ação humana. Deliberada ou não. Aquela coisa do doloso ou culposo. Culposo sempre é. Agora, quando tem o dolo, aí a coisa complica e às vezes isso acontece. De forma trágica, mas acontece”, enfatiza Bernardo Gontijo.