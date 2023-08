Incêndio ameaça atingir área de vegetação e condomínios em Nova Lima

432

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atuam no combate a um incêndio de grande proporções em área de vegetação às margens da MG-030, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A corporação foi acionada no início da noite desta terça-feira (8/8).

Até o momento não há informações sobre o que teria provocado as chamas. Conforme os bombeiros, o fogo ameaça a rede elétrica e pode se propagar em direção a condomínios residenciais.



Até o momento não há informações sobre o que teria provocado as chamas, mas há risco de atingir residências (foto: Reprodução )





Matéria em atualização.

Outras ocorrências





No fim da manhã, outro incêndio de grandes proporções também mobilizou o Corpo de Bombeiros, na Grande BH. Dessa vez, os focos das chamas aconteceram na Serra da Gandarela, onde fica localizada uma área de proteção ambiental.

Até as 19h os militares ainda não haviam extinguido as chamas totalmente. No entanto, os três principais focos foram debelados, sendo que o fogo permanece em uma área de vale, onde há previsão que se apague naturalmente durante a madrugada - devido às características de vegetação, que é mais úmida e terreno.





Durante a tarde, foi detectado a existência de três pontos principais de incêndio, sendo um em uma área próxima ao Mirante da Gandarela, em Rio Acima, e outro na região da Fazenda Maquiné, a cerca de 40 km de Belo Horizonte.





Segundo as informações preliminares vindas dos militares, o incêndio ocorreu em três pontos principais com vários focos menores que estão dispersos. As duas frentes se encontram nas proximidades da área do Mirante do Gandarela, em Rio Acima, da região da Fazenda Maquiné, a cerca de 40km de Belo Horizonte.