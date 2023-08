Smash Box: BH ganha espaço para descontar a raiva quebrando coisas

432





Já imaginou poder descontar toda a sua raiva quebrando coisas? Belo Horizonte ganhou um espaço para você se livrar das suas mágoas e ranços com muita quebradeira e gritaria. Instalada no terceiro andar do Mercado Novo, a Smash Box é a primeira sala da raiva da capital mineira.





A advogada e estudante de psicologia Isabela de Moura Oliveira é uma das fundadoras da Smash Box e, em entrevista ao Estado de Minas, contou que teve a ideia de abrir o espaço pensando na saúde mental e na internalização de sentimentos, durante a pandemia.





"Sou muito irritadiça e sempre entendi que essa externalização da raiva é uma coisa muito importante. Às vezes, quando as pessoas têm um certo ‘breakdown’, que é quando dá uns gritos, elas se sentem um pouco mais leve. A gente vê isso na prática, as pessoas entram às vezes meio acanhadas um pouco tímidas e elas saem muito felizes, com um sentimento de libertação”, conta a estudante de psicologia.





O espaço disponibiliza diversos objetos para quebrar, como garrafas, tijolos e até televisões antigas. O preço varia por objeto quebrado, além de você poder levar seu próprio objeto, algo que já não funcione ou que tenha um significado pessoal se livrar daquilo.





“Tem gente que traz objetos um pouco simbólicos, tipo presente de Dia dos Namorados. Já teve um moço que trouxe um violão, a gente ficou morrendo de dó do violão, era lindo, mas para ele era importante aquele momento. Ele precisava quebrar o violão”, explica Isabela.

Já passou da hora de se livrar daquele presente que seu ex te deu né?! (foto: Layane Costa)





Coleta e descarte de materiais





Já o descarte é feito de duas formas. O lixo reciclável, como vidros e eletrônicos, são descartados no próprio Mercado Novo, em um setor específico de coleta.





O descarte de lixo comum é feito em caçambas com autorização da prefeitura. A menos que junte uma quantidade muito grande, nessa situação, a Smash Box aluga uma caçamba para descartar o lixo não reciclável.





Funcionamento:





A Smash Box funciona por horários de chegada fixos.





Quarta-feira: 19h às 23h30

Quinta-feira:19h às 23h30

Sexta-feira: 19h às 23h30

Sábado: 17h às 23h30

Domingo: 14h às 17h30





Além de disponibilizar reserva em outros dias e horários, para eventos ou simplesmente para um programa personalizado.





Para descontar sua raiva protegido, a Smash Box disponibiliza EPI’s para você destruir tudo em segurança.