Bombeiros combatem incêndio na Serra do Gandarela, na Grande BH

Segundo os bombeiros, o incêndio ocorre em três pontos principais com vários focos menores que estão dispersos (foto: Divulgação/Sala de Imprensa CBMMG)

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) estão mobilizadas para combater os focos de incêndio na Serra do Gandarela, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorrido na manhã desta terça-feira (8/8).









Até a ultima atualização, cerca de 30 combatentes estão em ação para apagar o incêndio. Além dos militares do CBMMG, há também militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD). A aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também está contribuindo para o rescaldo do fogo.

O combate ao incêndio também conta com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com veículos para contribuir no transporte das equipes e de materiais e também há o apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF) que sobrevoa a região para reconhecimento da situação e no combate às chamas.





Os militares ressaltaram que, até o momento, não é possível informar alguma estimativa parcial do impacto causado na área atingida.