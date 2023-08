Polícia Federal cumpre mandados contra esquema de câmbio ilegal em Minas

Casa de câmbio estaria fornecendo dólares para um envolvido com a entrada ilegal de imigrantes para os Estados Unidos (foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira (8/8), quatro mandados de busca e apreensão a um escritório de câmbio irregular na residência dos investigados, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. As ações da força policial integram a Operação Descida.





Os montantes de dinheiro eram direcionados para pagar parte das despesas dos imigrantes na travessia das fronteiras, em especial, aos integrantes das quadrilhas mexicanas que atuam nos aeroportos e aos guias no deserto.



Operação de câmbio sem autorização é crime e a pena prevista é de um a quatro anos de prisão.