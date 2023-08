Clima de deserto continua em BH e outras 331 cidades de Minas

432

O tempo seco vai continuar nesta terça (8/8) em BH e demais cidades mineiras (foto: Defesa Civil/Reprodução)

O clima de deserto vai continuar na capital mineira e algumas regiões do estado nos próximos dias. Segundo a previsão meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta terça-feira (8,8) o dia será de céu claro com temperatura diurna elevada e baixa umidade relativa do ar em torno de 20% à tarde.





Baixa umidade

O Inmet emitiu um alerta em MG de baixa umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, válido até 23h desta terça. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos e problemas alérgicos.





Além de BH, o alerta vale para outras 331 cidades mineiras localizadas nas regiões do Triângulo Mineiro, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste de Minas, Grande BH, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Campo das Vertentes. Nas demais regiões o céu será claro a parcialmente nublado.

Alívio Segundo o Inmet, no decorrer da semana, a tendência é de melhora nos índices de umidade, principalmente nas regiões Central e Leste mineiro, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente, que deve se intensificar a partir de quarta-feira (9/8).

Confira todas as cidades de MG em alerta no site do Inmet

Recomendações