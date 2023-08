Polícia muda investigação sobre morte de entregador em Uberlândia

Roberto Alves Bueno Júnior tinha 53 anos e gravou momento em que sofreu agressão na porta de casa (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo encontrado no celular de um homem morto mudou os rumos de um caso policial, que passou de uma morte natural para assassinato, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Já há um suspeito preso e mais um identificado. O entregador Roberto Alves Bueno Júnior, de 53 anos, foi agredido e deixado no chão da própria casa até a morte. Ele gravou a ação com o smartphone.